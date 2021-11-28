دعاء تناول الطعام ..قبله وبعده يبارك لك في رزقك

دعاء تناول الطعام ..من المفيد أن ندعو الله في كل وقت، وخاصة إذا كان هذا الطعام شكر له على نعمه، لذا يجب ان نعرف دعاء قبل تناول الطعام، ودعاء بعد تناول الطعام، وآداب الطعام.

دعاء قبل تناول الطعام

قبل أن يبدأ الإنسان في تناول طعامه عليه أن يقول بسم الله – بسم الله الرحمن الرحيم .

عن عبدالله بن عمرو بم العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الطعام إذا قرب إليه : ( اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار )



روي في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان : لا مبيت لك ولا عشاء ، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال : أدركتم المبيت ، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال : أدركتم المبيت والعشاء )



وقد روي في سنن أبي داود والنسائي عن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله علبه وسلم جالساً ورجل يأكل ، فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة ، فلما رفعها إلى فيه قال : بسم الله اوله وآخره ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال : ( ما زال الشيطان يأكل معه ، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بكنه )



عن رجل خَدَمَ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَمَانِ سِنِينَ، فسَمِعَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامُهُ يَقُولُ: (بِسْمِ اللهِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: اللهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَسْقَيْتَ، وَأَغْنَيْتَ ‌وَأَقْنَيْتَ، وَهَدَيْتَ وَأَحْيَيْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ).



قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ: اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرَ اللَّبَنِ



فعن ابن أعبد: (قال لي عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضي الله عنه : يا ابنَ أعبد هل تدري ما حقُّ الطعامِ قال : قلتُ : وما حقُّه يا ابنَ أبي طالبٍ قال : تقولُ بسمِ اللهِ اللهم باركْ لنا فيما رزقتنا قال : وتدري ما شكرُه إذا فرغتَ قال : قلتُ : وما شكرُه قال : تقولُ الحمدُ للهِ الذي أطعمنا وسقانا)

دعاء بعد تناول الطعام

على الفرد بعد الإنتهاء من تناول طعام أن يحمد المولى سبحانه و تعالى و من أنواع الثناء ما يلي :

الحمد لله الذي أطعمني هذا و رزقنيه من غير حول مني و لا قوة

الحمد لله الذي أطعمنا و سقانا و جعلنا مسلمين .

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفي و لا مكفور و لا مودَّع و لا مستغني عنه ربنا .

قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ ‌يَأْكُلَ ‌الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: (الحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، ‌غَيْرَ ‌مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ، رَبَّنَا) وفي رواية أخرى: (الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّنَا، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى، رَبَّنَا).

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ: ‌الحَمْدُ ‌لِلَّهِ ‌الَّذِي ‌أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ).



دعاء إذا انتهى المسلم من الطعام والشراب وهو صائم: كانَ رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- إذا أفطر قال: (ذهب الظَّمَأُ، وابتَلَّت العُروقُ، وثَبَت الأجرُ إن شاء اللهُ).



عن عبد الله بن الجبير أنه حدثه رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا قرب له الطعام قال: بسم اللهـ فإذا فرغ من طعامه قال: "اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيتَ وأفنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت"

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودَ رَضِّيَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ:( كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شُرْبٍ فِي الْإِنَاءِ تَنَفُّسَ ثَلَاثًا، يَحْمَدُ اللهُ تَعَالَى فِي كُلَّ نَفْسُ وَيَشْكُرُهُ آخره.

عند نسيان التسمية

لمن نسى أن يسمي الله قبل أن يبدأ في تناول الطعام يقول بسم الله في أوله و آخره ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل : بسم الله ، فإن نسي في أوله فليقل : بسم الله في أوله و أخره” صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم .

آداب الطعام

قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (يَا غُلَامُ، سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ ‌بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ).



أن يقول المسلم: "بسم الله" قبل تناول الطعام، وأن يقول: "الحمد لله" بعد الفراغ منه.

أن يأكل باليمين.

عدم الإكثار من الأكل حتى الشبع والتخمة.

عدم الأكل في حال كان الشخص منبطح على بطنه.

أن لا يعيب الطّعام؛ فإن اشتهاه أكله، وإلّا تركه.

استحباب الاجتماع على الطعام.

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن ضوابط وآدابًا عند تناول الطعام مأخوذة من القرآن والسنة وتشكل عناصر مهمة في البناء الحضاري للمجتمع الإسلامي بل والبشري، ومنها: قوله تعالى: «وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ».

وأكد «جمعة» عبر صفحته على «فيسبوك»، أن «الكم» في تناول الطعام مهم وينظمه رسول الله ﷺ في الحديث الذي يرويه المقدام بن معدي كرب، حيث قال: «ما ملأ آدمي وعاء شرًا من بطنه، حسب ابن آدم ثلاث أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث طعام، وثلث شراب، وثلث لنفسه» (رواه النسائي ،والحاكم في المستدرك واللفظ له)

وأضاف: أن السلف الصالح يدرك هذا المعنى فيقول ابن ماسويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث: «لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام، ولتعطلت المارستانات -أي المصحات- ودكاكين الصيادلة». ويقول المروزي للإمام أحمد بن حنبل: «هل يجد الرجل في قلبه رقة وهو شبع؟ قال: ما أرى ذلك»، وقال إبراهيم بن أدهم: «من ضبط بطنه ضبط دينه، ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة، وإن معصية الله بعيدة عن الجائع، قريبة من الشبعان، والشبع يميت القلب».

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل الإطعام طريقًا لتكفير الذنوب واشترط أن يكون من أحسن الطعام وأعلاه، قال تعالى في كفارة اليمين: «فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» وأوسط معناها أعلى، كما في قوله تعالى: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا» بل لابد أن يكون حلالًا له مذاق وهو من أحسن ما يطعم الإنسان به أهله.

وتابع: وسن لنا رسول الله ﷺ آداب الطعام، وأجملها في التؤدة والتمهل في الأكل، وعدم العجلة والإسراع فيه، فقال لابن عباس رضي الله عنه: «يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك» (أخرجه البخاري ومسلم) وقال ﷺ : «من أكل طعامًا، فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه» (رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم).

ونصح بأن نرجع إلى الطعام الحلال ونتخير الطعام الطيب ونضبط سلوكنا في تناوله، فنصبح بذلك قادرين على القضاء على الشر في أنفسنا، وعلى الفساد في مجتمعاتنا، وعلى الاختلال في العالم وهذه دعوة قد يراها بعضهم بعيدة عن قضية بناء الحضارة إلا أنها جزء لا يتجزأ منها، فالطعام الطيب جزء من نفسية المسلم الطيب القادرة على بناء حضارة عادلة تستمر وتبقى على نقائها عبر الأجيال.

دعاء الطعام

( اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُم فِيمَا رَزَقتهْمْ، وَاِغْفِرْ لهم وارحَمْهُم).

(اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ سْقَاني)

(الْحَمْدُ لله الَّذِي أَطَعِمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلَ مَنِّيٍّ وَلَا قُوَّةٌ، غَفَرٌ لَهُ مَا تَقِدْم مِنْ ذَنْبِهِ)