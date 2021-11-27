الموسيقار نادر عباسي يكشف الفرق بين موسيقى موكب المومياوات وطريق الكباش | فيديو

كشف المايسترو نادر عباسي، تفاصيل تأليف موسيقى احتفالية طريق الكباش بمحافظة الأقصر بحضور الرئيس السيسي.

وقال نادر عباسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد ": "علينا أن نحترم ذوق ورأي الشعب المصري خاصة بعد ارتفاع سقف التوقعات عقب موكب المومياوات الملكية ".

وأضاف نادر عباسي: "موكب المومياوات كان موكبا جنائزيا، ويحتاج إلى موسيقى مختلفة، أما احتفالية طريق الكباش، فكانت تعبر عن موكب احتفالي للحياة والسعادة"، مضيفا:" كنا نخاف من أن يقارن الجمهور بين موسيقى حفل طريق الكباش وموكب المومياوات الملكية".

وتابع نادر عباسي :" أشعر بالغيرة على بلدي لأن صورة مصر الموسيقية كانت بعيدة في فترة من الفترات، وبناء على ذلك؛ أصريت على ظهور الأوركسترا في موكب المومياوات الملكية؛ كي نُظهر للعالم بأن مصر بها موسيقى، وقادرون على الإبداع.