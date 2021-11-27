هل متحور كورونا الجديد أوميكرون أقوى وأشرس؟.. وزير التعليم العالي يوضح

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، إننا أمام مرحلة تحور جديد لـ فيروس كورونا أطلق عليه أوميكرون ، وظهر في جنوب أفريقيا حالتين من المتحور الجديد".

وأضاف خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" هل تحور كورونا الجديد أوميكرون أشرس وأقوى وهل يتسبب في زيادة حالات الوفاة؟… كل هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عليها الآن ومازالت الدراسات قائمة ".

وأكمل خالد عبد الغفار :" التحور الجديد به نفس أعراض فيروس كورونا المتعارف عليها، ومنظمة الصحة العالمية أكدت أن إجراء المسحة قادرة على اكتشاف إصابة أي فرد بمنحور اوميكرون الجديد ".

