الصحة: 99% من حالات الوفاة بكورونا نتيجة عدم تلقى اللقاح

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزارة الصحة لشئون الأبحاث، أن مصر مازالت فى "قلب الموجة الرابعة لفيروس كورونا"، معقبة:" هنقول تجاوزناها أما عدد الإصابات ينخفض".

وأضافت عاصم خلال حوارها مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة"الحياة"، أن 99% من الحالات التى تتوفى بسبب كورونا فى مصر لم تحصل على اللقاح.

كبار السن



مستشار وزير الصحة لشئون الأبحاث:، أن أكثر الفئات المعرضة للوفاة بسبب كورونا، كبار السن.



قال الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة ، إن فيروس كورونا حدث له تحور في جنوب أفريقيا ، والجميع الأن يبحث في قدرة الفيروس علي الانتشار لمعرفة إن كان اقوي أو أضعف من المتحاورات السابقة .

وأضاف عبد الغفار، إن المتحور الجديد من كورونا لا نعلم حتي الأن قدرته علي مقاومة اللقاحات ، مؤكدا أن مصر الأن تعمل علي الحفاظ علي الوضع الصحي الأمن من خلال رفع درجة الاستعداد والتنبؤ في المنافذ البحرية والبرية والجوية .

أوضح عبد الغفار، أن هناك إجراءات مشددة علي المواطنين القادمين من البلاد الذى ظهر بها المتحور ومنها وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.