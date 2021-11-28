افتتاح طريق الكباش.. أبطال الحدث يكشفون تفاصيل تجهيزات الاحتفال .. فيديو

قال الموسيقار احمد الموجي ، إن عمل نقل الكباش كان به توفيق كبير من " الله " ، التجهيزات لعمل الكباش أتعبني جدا وكنت أقوم بعمل بروفات لمدة 20 يوم حتي لا يكون هناك مجال للخطأ .

واضاف احمد الموجي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، إن ما قمنا بتقديمة في الاحتفالية كان افضل شيء يمكننا تقديمة ، لافتا إلي أن الفنان وائل الفاشني من اختاره هو المايسترو نادر بسبب صوته القوي وكان اختياره موفق .

ومن جانبه أوضح ضياء عوض منفذ أعمال النحت والتماثيل ، أن أعمال النحت الفرعوني لها سيمات خاصة وكنا حريصين جدا في تقديم هذا العمل العظيم في نقل الكباش ، مؤكدا أن التماثيل الفرعونية لها سيمات خاصة ومنفردة.

وتابع ضياء عوض ، إن هدفنا من تقديم العمل هو إيصال الحث الفرعوني للمشاهدين من خلال الأعمال الطبيعية للتماثيل .