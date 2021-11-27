عمرو أديب لـ وزير التعليم: يا ريت تعلن نجاح كل طلاب رابعة ابتدائي.. وطارق شوقي يجيب | فيديو

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسالة إلى طلاب الصف الرابع الابتدائي، قائلا: "سنة رابعة عادية ومهمة في نظام التعليم الجديد".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الفكرة في المرحلة الابتدائية الرابعة غير مرتبطة بالرسوب والنجاح أو معاقبة الطلاب، بل ترتبط بمعرفة القدر المستوعب من المنهج".

وتابع: "أولياء الأمور عليهم التعاون مع الوزارة والمذاكرة مع أبنائهم لتغطية المناهج واستيعاب أكبر قدر منه"، ليرد "عمرو أديب"، قائلا: "كن كريما.. الناس عشمانة في كرمك، لازم نبقى سباقين بقرار إن كل الناس في سنة رابعة تنجح السنة دي وبعد السنين التانية يحلها ربنا".

ورد وزير التعليم على "عمرو أديب"، "قل لي.. هل في دِوَل تانية بتعمل كده؟"، مؤكدا: "نسعي لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب ونحاول إيجاد بدائل مثل القنوات التعليمية".

وأوضح: "على الطلاب ألا يفكروا كثيرا في الامتحان لأنه وسيلة تقييم لتقديم الأفضل، وليس الهدف منها أن تعيد السنة، والنتيجة أن شاء الله خير لنا جميعا".