الموسيقيين عن وقف محمد رمضان : مينفعش يفضل يقلع قدام الناس.. فيديو

علق الملحن محمد ضياء، على قرار منع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء، كاشفا كواليس خضوع هؤلاء للاختبار بصفته عضوًا في لجنه القيد بنقابة المهن الموسيقية.

وتابع خلال حواره ببرنامج "نص الكلام" تقديم الإعلامية رغدة شلهوب والمذاع عبر قناة "النهار"،:"محمد رمضان يقدم فن وتمثيل بشكل جيد جدا، ولكن أختلف مع صوته وغناؤه قريب من الراب أكثر من المهرجانات".

وأوضح:" مفيش فنان يقعد كل شوية يقلع قدام الناس، والنقابة دورها الفلترة ومحاسبة الجميع سوء كان صوتا أو خلع ملابس".

وأردف:"الناس بتتكلم في موضوع وقف أغاني المهرجانات والكلام اللي بيتقال ده ، بجد حاجة تضحك، الناس بتتكلم على نوعيه الأغاني وسايبين المهم اللي هو إن الأصوات دي لا تصلح للغناء ولا حتى الآداء، وهو ده من أهم أدوار النقابة بأن الصوت يعتمد أو لا يصلح للاعتماد، وأنا كنت من ضمن لجنة القيد في اختبارات النقابة وهاني شنودة، وسامي الحفناوي من خارج مجلس إدارة النقابة".