محمد فاروق يشيد بانتخابات الأهلي: خرجت بمظهر حضاري يليق بمكانة القلعة الحمراء

أشاد محمد فاروق نجم النادي الأهلي السابق بالمظهر الحضاري الذي ظهرت عليه انتخابات القلعة الحمراء بالأمس .

وقال فاروق خلال برنامجه "البريمو" عبر قناة "Ten" : "انتخابات النادي الأهلي خرجت بشكل رائع ، وشهدت توافد جميع أعضاء النادي من رموزه القدامى ، وشخصيات عامة و فنية ، وخرجت العملية الإنتخابية بمظهر حضاري يليق بمكانة القلعة الحمراء ".

وأضاف :"خالد سليمان هنأ محمود الخطيب عقب إعلان فوزه بمقعد رئاسة النادي ، كما حرصت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابقة بالتواجد رغم استبعادها ، ووجهت كل الدعم للمرشحة الأخرى مي عاطف ".

أصدر النادي الأهلي بياناً رسمياً يؤكد فيه على صحة الموقف القانوني للعامري فاروق الفائز بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية.. وجاء نص البيان كالتالي:

رداً على البيانات المنسوبة لكلاً من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة واللجنة الأوليمبية والتي لم يتم نشرهما على الحسابات الرسمية للجهتين لأسباب غير معروفة وتم الإشارة فيها إلى تعليق اعتماد فوز العامري فاروق نائب رئيس النادي بالتزكية بدعوي وجوب عرض أمره على الجمعية العمومية القادمة استنادا إلى نص المادة 43 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.

أولاً.. تنص المادة 43 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي على أنه (يفوز المترشح الحاصل على أعلى الأصوات، فإذا تساوى اثنان، أو أكثر في عدد الأصوات اُجريت قرعة بمعرفة رئيس اللجنة القضائية المُشرفة لتحديد المترشح الفائز. وإذا كان عدد المترشحين مساويًا للعدد المطلوب انتخابه على وفق مقاعد مجلس الإدارة، أو كان عدد المترشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه تُعرض أسماؤهم على الجمعية العمومية؛ لاعتماد فوزهم بالتزكية بشرط الحصول على موافقة 25% على الأقل من عدد الحاضرين.



وفى حال عدم اعتماد الجمعية العمومية فوز المترشحين بالتزكية تطبق أحكام المادة «41 فقرة 2»، وإذا كان عدد المترشحين المُعلن فوزهم بالتزكية لا يكفي لصحة اجتماعات مجلس الإدارة تؤلف لجنة مؤقتة ممن فازوا بالتزكية، والمدير التنفيذي والمدير المالي، أو من يقوم بعملهما تتولى شئون النادي والدعوة لانتخابات تكميلية لمجلس الإدارة في أول اجتماع جمعية عمومية عادية).



وفى جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (41) يتم إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية إلى اللجنة الأولمبية المصرية لاعتماد النتائج النهائية.

ثانياً.. بالنظر الى المادة (43) من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي التي تستند إليها كلاً من الجهة الإدارية واللجنة الأوليمبية لتعليق فوز السيد العامري فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتزكية. يتبين أن هذه الماده جاءت متطابقة في صياغتها مع ما تنص عليه لائحة النظام الاسترشادى للأندية الرياضية الصادرة عن اللجنة الاولمبية المصرية، وكذا للعديد من لوائح النظام الأساسي للأندية الرياضة والتي منها على سبيل المثال لا الحصر، لائحة نادى الزهور الرياضي، ولائحة نادى هليوبوليس ، ولائحة نادى سموحة بالإسكندرية وغيرهم من الاندية الاخرى ، والتي تم الاخذ بما جاء بتلك اللوائح وإعلان فوز المترشحين بالتزكية بهذه النوادي وفقا لهذه المادة في ذات الجمعية التي تم عرض التزكية فيها. وقامت اللجنة الاولمبية والجهة الإدارية بأعتماد النتائج في هذه الأندية بالتزكية. دون طلب عرض المرشحين على الجمعية العمومية مرة أخري

ثالثاً.. النادي الأهلي اعتصم بصحيح حكم القانون، بداية من فتح باب الترشح والذي بغلقه تبين ان منصب نائب الرئيس لم يتقدم له سوى مرشح وحيد هو السيد العامرى فاروق وهو ما أعلن معه فوزه بالتزكية، ثم تم عرض امره على الجمعية العمومية التي أنعقدت أمس من خلال استمارة التصويت التي وافقت عليها الجهة الأدارية كتابة لاعتماد هذا الفوز بالتزكية وفق ما تنص عليه نصوص اللائحة السالف بيانها.. كما أن استمارة التوصيت المشار إليها مدون بها كتابة عند منصب النائب (لاعتماد فوزه بالتزكية)، وبالفعل حصل السيد/ العامرى فاروق على تأييد اعضاء الجمعية العمومية لفوزه بالتزكية، وذلك بحصوله على عدد اصوات 19472 وهو ما يقرب من 94٪ من عدد أصوات الحضور.

رابعاً.. يود النادي التأكيد على ان عرض امر المرشح الوحيد على الجمعية العمومية لاعتماد فوزه بالتزكية لم تنظم له لوائح الاندية السالف الاشارة اليها شكلا او اجراء لهذه العرض، لذا فقد التزم النادي ما درج عليه العمل بكافة الاندية المماثلة وبذات الاجراءات المعتمدة من الجهة الادارية واللجنة الاولمبية، والتي انتهت الى حصول السيد العامرى فاوروق على عدد اصوات أكثر من النسبة المطلوبة.

خامساً.. الأمر لا يحتاج إلى لبس أو تفسير أو تأويل. النادي الأهلي التزم صحيح احكام القانون بشأن كافة اجراءات الجمعية العمومية للنادى المنعقدة بتاريخ 25،26 / 11/2021، والدليل انه تم توقيع محضر اجتماع الجمعية العمومية من السادة أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ومن اللجنة القضائية المراقبة على الانتخابات ومن اللجنة الأوليمبية والمسئولين من الجهة الإدارية الحاضرين بالجمعية وهو المحضر الموجود بحوزة النادي، والمدرج بين بنوده الرئيسية أعتماد فوز العامري فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتزكية. وتم اعتماد ذات النتيجة لنادي الزهور منذ أيام بذات نص المادة سالفة الذكر في لائحة نادي الزهور، وهي ذات المادة الموجودة في اللائحة الاسترشادية ولائحة النادي الأهلي، وبذلك تكون وزارة الشباب والرياضة ملزمة بإعمال صحيح القانون لا سيما وأن جميع الإجراءات تمت وفق نص المادة المذكورة في تصريحات الوزارة.

سادساً.. نؤكد أن ما جاء بتصريحات مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، واللجنة الاولمبية ، أن المحضر المرسل من اللجنة القضائية المشرفة اعتمد كافة الأمور الخاصة بالعملية الانتخابية بما فيها موقف العامري فاروق وحاجته لطرح اسمه على أول جمعية عمومية مقبلة أمر يتعارض مع صريح اللائحة ورأي الجمعية العمومية ، وما جاء بمحضر إجراءات الجمعية العمومية سالف الذكر والموقع من أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات واللجنة القضائية المراقبة للانتخابات ومن اللجنة الأوليمبية والمسئولين من الجهة الإدارية الحاضرين بالجمعية والذي من بين بنوده فوز العامري فاروق بالتزكية.

سابعاً.. عرض موقف السيد العامري فاروق علي الجمعية العمومية مرة أخرى فهو أمر مستغرب جدا، ولا يتفق مع المنطق أو القانون أو اللائحة، وفيه اعتداء على حقوق الجمعية العمومية، ويخالف السوابق المستقر عليها فى انتخابات الاندية وخاصة نادى الزهور ونادى هليوبوليس التابعين لذات مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

وعليه

فإن النادي الأهلي ومجلس ادارته كعهدهما دائما يتمسكان بتطبيق صحيح احكام القانون ولائحة النظام الأساسي للنادي ويرفضوا رفضا تاما سياسة الكيل بميكيالين فى التعامل مع الاندية الرياضية المتماثلة في المراكز القانونية. وأن العامري فاروق فاز بمقعد نائب الرئيس بالتزكية.

النادي الأهلي

المرفقات

- محضر اجتماع الجمعية العمومية والموقع عليه من السادة أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ومن اللجنة القضائية المراقبة على الانتخابات من اللجنة الأوليمبية والمسئولين من الجهة الإدارية الحاضرين بالجمعية، والثابت به اعتماد فوز السيد العامرى فاروق بمنصب النائب.

- نص المادة 43/2 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي

- صوره استمارة ابداء الراي للنادي الأهلي

- نص الماده 45 من لائحه لائحه النظام الاساسى لنادى الزهور

- صوره استماره ابداء الراى لنادى الزهور

- نص الماده 16 من اللائخه الاسترشاديه الصادر من اللجنه الاوليمبيه

- تسجيل فيديو لاعلان نتيجه فوز النائب بالتزكيه بعد الحصول على أكثر من 19000 والتى تمثل 94 فى المائه من اصوات الحاضرين

