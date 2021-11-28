خريجة حاسبات ومعلومات.. متسولة تتحدث الإنجليزية بطلاقة.. شاهد ماذا طلبت

إن تعلم القراءة والكتابة واجب على جميع المواطنين في أي دولة في العالم، وكذلك فالاستفادة منهما في تحصيل وظيفة تتناسب مع شهاداتهم الجامعية هو حق يجب تأديته لهم جميعا، حتى ولو في الهند.

فجر مقطع فيديو لامرأة متسولة في قرية جات في فاراناسي تتحدث الإنجليزية بطلاقة، الرأي العام الهندي، خاصة بعد تداول الأخبار عن تخرجها في كلية الحاسبات والمعلومات بالهند.

وفقًا للفيديو، الذي نشره طالب في جامعة باناراس الهندوسية، تم التعرف على المرأة على أنها «سواتي» وهي تتسول في منطقة عاصي غات في فاراناسي طلبًا للمساعدة.

في الفيديو تؤكد سواتي المصابة بالشلل أنها من جنوب الهند وأتت إلى فاراناسي قبل ثلاث سنوات، أثناء تحدثها اللغة الإنجليزية بطلاقة واحترافية.



ومنذ تخرجها وهي تبحث عن فرصة لكسب العيش بشهادتها الجامعية، فقد أجبرها الفقر والحاجة على التسول وسؤال الناس.

سواتي، التي ظهرت في موقف صعب للغاية، تؤكد أنها لا تحتاج إلى المال أو المأوى، إنها ترغب في الحصول على وظيفة تتناسب مع شهادتها الجامعية، حتى تتمكن من عيش حياة كريمة.

ورغم أن سواتي لديها معرفة جيدة بالكمبيوتر، كما يمكنها التحدث وكتابة الإنجليزية بطلاقة، إلا أنها بعد ولادة طفلها أصيب نصف جسدها بالشلل التام.