اعتراضا على الدراسة.. شاهد طالبة في الجامعة بملابس النوم |فيديو

أثرت فترات الدراسة في المنزل على الطلاب في جميع أنحاء العالم، فبعد أن كان الاستيقاظ مبكرا لحضور محاضرة الـ9 صباحا أمر يصب فعله، تحول الآن إلى "مستحيل".

انتشر مقطع فيديو صادم لطالبة بريطانية، تذهب إلى جامعتها على سرير متحرك، وبملابس النوم، في توضيح لمدى صعوبة الاستيقاظ مبكرا من أجل الدراسة.

في المقطع، كانت الطالبة البريطانية مرتدية رداء نوم وجوارب بيضاء، وتحمل كل مفروشاتها ووسائدها في عربة سوبر ماركت، لتدخل بها إلى الحرم الجامعي.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع عبر تطبيق TikTok: "عندما يكون لديك محاضرة في الـ9 صباحًا ولكنك لا تريد الخروج من السرير".

تضمن الفيديو أيضًا هاشتاجات #uni و#lboro، وهما إشارة إلى أن الجامعة هي جامعة لوبورو في ليسيسترشاير بـ بريطانيا.

تسير الطالبة بثقة في ممر الجامعة بملابس النوم، وفي مشهد آخر تفترش المدرج وتنام حتى لحظة دخول الطلاب الآخرين، فتنظر إلى الكاميرا وتبتسم.

بينما أرجع بعض المستخدمين ذلك إلى تأثير "الإغلاق"، شارك آخرون كيف يُجبرون على حضور المحاضرات في الساعة 9 صباحًا.