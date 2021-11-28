أحمد محروس.. الكفيف الذي حفظ القران في عام ونصف ويحلم بالدكتوراة

قال الطالب أحمد محروس، أنه ولد كفيفا بسبب ضمور في الشبكية، في اسرة متوسطة الداخل ولا يوجد علاج لحالته في داخل او خارج مصر.



وأشار أحمد محروس خلال استضافته في برنامج «اخر ساعة»، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، انه اجري عمليتين جراحيتن دون جدوي، مشيرا الي انه مصاب ايضا بمرض العضم الزجاجي .



وأكد أحمد محروس، أنه يرضي بالقضاء والقدر والتحق بالازهر الشريف وحفظ القران الكريم في عام ونصف فقط.



وأشار أحمد محروس، أنه والده طاف به رغم فقد بصره للمشاركة في مسابقات القرأن الكريم، مرددا: « انه يحلم باستكمال الدراسة والحصول على الدكتوراة وأعلي المراتب العلمية ».