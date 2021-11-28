بعد قضية الحجر على والدها.. رسالة هبة رشوان لـ شقيقتها على الهواء

طالب الإعلامي عمرو الليثي من هبة رشوان، تقديم رسالة إلى شقيقتها على الهواء بشأن قضية الحجر على والدها رشوان توفيق: «مش هقول حاجة .. لا تعليق لان اللي حصل حصل هقول ايه».

وقالت «هبة رشوان» خلال لقائها في برنامج «واحد من الناس» تقديم الإعلامي عمرو الليثي على قناة «الحياة» ، قدمت لها النصيحة ولكن لم أستطيع أن أصحح لها الصورة، ولكن الأمور ممكن تتصلح.

وتابعت «هبة رشوان» : «والدي طوال الوقت بيدعي لأختي أية ويوصيني بها خيرا، رغم كل ما فاعلته، وعندما كانت مرضية كان يطمأن عليها ويردد دائما انا حياتي هما».

ووجه الفنان رشوان توفيق، رسالة إلى ابنته «أية» التى رفعت عليه قضايا بسبب الميراث، متابعا: «أنا مريت بتجارب قاسية خلال حياتى، أقسى تجربة هى اللى عايشه حاليا لدرجة أننى أتحدث إلى نفسي ليلا».

وكشف الفنان رشوان توفيق عن علاقته بعائلته وبناته وأحفاده، وما يملكه من ميراث وكيف قام بتوزيعه، مضيفا أنه لا يحب الحديث عن بنته «أية» وزوجها وحفيده، لأنهم قاموا برفع قضايا عليه بسبب الميراث، متابعا: «منحت حياتي لاولادي، وقمت بتقسيم الميراث بينهم منذ فترة، بشأن القضايا فأنا أثق فى عدالة القانون، لا أملك الآن إلى فضل الله وتليفون محمول».