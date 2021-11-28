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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مكسل يمشي.. رجل يستدعي سيارة الإسعاف 39 مرة خلال العام لسبب صادم

إسعاف
إسعاف

مزايا المواطن في الدول المتقدمة قد تدفعه إلى التحايل والخداع ليستفيد بها أكثر مما يستحق، فقد ألقت الشرطة التايوانية القبض على رجل استدعى سيارة الإسعاف 39 مرة خلال سنة من كوسيلة مجانية لنقله إلى المنزل.

 

حذرت إحدى المستشفيات التايوانية مواطن "كسلان" استدعى سيارة الإسعاف 39 مرة خلال سنة واحدة بحجة المرض الطارئ، لكن الحقيقة أنه كان يستخدمها لتقله إلى المنزل.

 

الرجل الذي يعيش بالقرب من المستشفى لم يرغب في العودة إلى المنزل من السوبر ماركت مشيًا على الأقدام، لذلك كان يستدعي الإسعاف ويستخدمها كـ سيارة أجرة، حتى تنقله إلى المستشفى ومنها يترجل إلى المنزل بجوارها.

 

والغريب في كسله أن المسافة بين المنزل والسوبر ماركت لا تبعد سوى 200 متر فقط - أي 0.2 كيلومتر!.

 

ألقت الشرطة التايوانية القبض على الرجل بعد اكتشاف خداعه أخيرًا وجرت التحقيقات، حيث اكتشفوا أن الرجل كان يستخدم الإسعاف كسيارات أجرة مجانية 39 مرة في السنة. 

وفقًا لـ Global Times، كان وانج يتظاهر في كثير من الأحيان بأنه مريض ويستخدم "مرضه" كذريعة لاستدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى.

 

لكن خدعته انهارت عندما لاحظ المستشفى أخيرًا أنه بعد وصوله إليها، كان يغادر في كل مرة دون الحاجة إلى إجراء فحص طبي!

 

في تايوان، سيارات الإسعاف مجانية لمرضى الطوارئ الذين يتم نقلهم إلى المستشفيات أو المرافق الطبية القريبة، ويبدو أن وانج استفاد من القانون بشكل كامل!

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