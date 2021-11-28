عطية لاشين: رفع الأبناء دعوى حجر على أبيهم لا يعد عقوقاً ولكن بشرط 

قال الدكتور عطية عبد الموجود لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر، إن الحجر هو منع الشخص من التصرف فى أمواله لوجود سبب من الأسباب.

وأوضح “لاشين”، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن من أسباب الحجر الصغر، الجنون، العتة، السفة، هذه هى أشهر أسباب الحجر، وهى تؤثر فى أهلية الأداء للشخص.

وأضاف أن رفع دعوى الحجر على شخص ما ووجود سبب من أسبابه جائًز ومشروع حتى لو كان المحجور عليه هو الوالد إذ ثبت لحوق الضرر بأولاده خاصة من كان من الاولاد محتاً الى نفقة ابيه.

وأشار الى أن رفع الأبناء دعوى حجر على أبيهم لمنع ضرر سفه عن أولاده لا يعد ذلك عقوقاً بشرط ألا تكون الدعوى كيدية ولا انتقامية ولا شخصية ولا عقابية فإن كانت واحداً مما سبق ذكره كان عقوقاً من الولد لأبيه.