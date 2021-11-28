آل خليفة: علاقات البحرين وباكستان مستمرة في النمو على كافة الصُعد

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، أن العلاقات التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة مستمرةٌ في النمو على كافة الصعد، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تعزيز التنسيق الثنائي بما ينعكس على مسار تقدم العلاقات المشتركة نحو مزيدٍ من النماء والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك لدى لقاء ولي العهد البحريني في قصر الرفاع اليوم، محمد أيوب سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى المملكة، حيث تمنى له التوفيق في أداء مهامه بما يصب في تعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين ويسهم في تحقيق التطلعات المنشودة، منوهًا بالشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في كافة المجالات.

وجرى خلال اللقاء استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه، أعرب سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من حرصٍ واهتمام بالدفع بمسار العلاقات البحرينية الباكستانية نحو مزيدٍ من التطور، مؤكداً حرصه على مواصلة دعم التعاون الثنائي بما يحقق التطلعات المنشودة للبلدين والشعبين الشقيقين.