عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

آل خليفة: علاقات البحرين وباكستان مستمرة في النمو على كافة الصُعد

البحرين
البحرين

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، أن العلاقات التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة مستمرةٌ في النمو على كافة الصعد، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تعزيز التنسيق الثنائي بما ينعكس على مسار تقدم العلاقات المشتركة نحو مزيدٍ من النماء والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك لدى لقاء ولي العهد البحريني في قصر الرفاع اليوم، محمد أيوب سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى المملكة، حيث تمنى له التوفيق في أداء مهامه بما يصب في تعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين ويسهم في تحقيق التطلعات المنشودة، منوهًا بالشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في كافة المجالات.

وجرى خلال اللقاء استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه، أعرب سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من حرصٍ واهتمام بالدفع بمسار العلاقات البحرينية الباكستانية نحو مزيدٍ من التطور، مؤكداً حرصه على مواصلة دعم التعاون الثنائي بما يحقق التطلعات المنشودة للبلدين والشعبين الشقيقين.

ترشيحاتنا

قطة تنبه صاحبها إلى وجود ثعبان سام داخل أكياس السوق|شاهد

إيواء وتدريبات.. تفاصيل تحريات الأمن الوطني عن مزرعة عبد المنعم أبو الفتوح..خاص

"الجودو" يخاطب الاتحاد الدولي لاستضافة كأس العالم

جنسيته عربية واسمه عبد الصمد.. من هو نجم برشلونة الواعد خليفة "ميسي" ؟

خسائر مادية وبشرية كبيرة.. التحالف العربي ينفذ 15 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي

أوميكرون كابوس العالم الجديد |هل ينقذ تعليق الرحلات الجوية الدول من الكارثة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

"القضاء الإداري" يرفض شطب محمد رمضان من نقابة الممثلين

ملحن أغنية شيرين الجديدة يؤكد خبر انفصالها عن حسام حبيب

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

هل سيتم تعطيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد؟ وزير التعليم يكشف

قرار عاجل من محكمة القاهرة الاقتصادية بخصوص دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

وزير التعليم يكشف حقيقة توقف الدراسة بسبب المتحور الجديد أوميكرون.. ورسالة لـ مهمة لـ طلاب الصف الرابع الابتدائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. امرأة تثير الصدمة بشكلها قبل وبعد المكياج وتتحدى المستخدمين|صور

حاول التقاط سيلفي معه.. تمساح يفتك بـ عجوز داخل مدينة ملاهي

الهون أداة طهي وآلة موسيقية.. اكتشف رحلة تطورها من النحاس للجرانيت | نوستالجيا

ماذا رأت قبل موتها.. اكتشاف مومياء مقيدة بالحبال عمرها 800 عام|صور

فيديو

التربة بتجهز.. بكاء ياسمين عبدالعزيز في أول ظهور بعد الأزمة الصحية.. فيديوجراف

رشوان توفيق يبكي على الهواء بسبب ابنته "القصة الكاملة".. فيديو

الأبناء في المقدمة.. أسرة كاملة تقفز من شقتها بالدور الثاني في أسوان

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

إلهام أبو الفتح

مصر تبهر العالم

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

اﻟﻤﺰﻳﺪ