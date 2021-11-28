إلهام شاهين: قناة صدى البلد تصدت بقوة للإرهاب.. فيديو

في ذكرى تأسيسها..

شاركت الفنانة إلهام شاهين، باحتفالية قناة صدى البلد اليوم بمرور 10 سنوات على تأسيسها، قائلة إنها القناة الجميع يحترمها وفيها مصداقة عالية واحترام للمشاهد.



وأضافت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد": "محتوى صدى البلد له قيمة في التصدي للإرهاب وللفكر الإرهابي.. صدى البلد تصدت بقوة للإرهاب ووقفت بجوار البلد".



وتابعت إلهام شاهين: "كل يوم نشوف فيها شيء جديد وجميل وتطوير كبير في قناة صدى البلد".

واحتفلت قناة صدى البلد اليوم بمرور 10 سنوات على تأسيسها، وعرضت القناة تقريرا هاما عن الأعمال المميزة التي تمت خلال السنوات الماضية، وأول لقطات بثت على القناة.



قناة صدى البلد، شاشة تنبض بحب الوطن، وتحارب الإرهاب، وبها لقطات كشفت بها الحقائق، و 10 سنوات كانت صدى البلد على قدر المسئولية ونالت ثقة المواطنين، وصدى البلد جسد لا تتوقف حيويته وعين لا تفارق الوطن.

وخصص الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة اليوم الأحد تبدأ في تمام السادسة مساء للاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس قناة صدى البلد .