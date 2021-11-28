عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلصنا في 5 دقائق.. أحمد موسى يروي كواليس انضمامه لقناة صدى البلد

احمد موسى
احمد موسى

روى الإعلامي أحمد موسي، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، كواليس انضمامه لقناة صدي البلد.

وقال أحمد موسى، خلال كلمته باحتفالية مرور 10 سنوات على ظهور القناة، قائلا: "انضمامي للقناة كان قبل ثورة 30 يونيو 2013، وكنت أعمل قبل ذلك بقناة التحرير".

وأشار إلي أنه قام بتغطية محاكمة بورسعيد (8 مارس 2013)، وعاد في مساء ذلك اليوم حيث كان على موعد مع المحامي فريد الديب على الهواء.

وأضاف: "الدنيا كانت مولعة في مصر، ودخلت القناة مكنش فيها بجنيه إعلانات، مؤكدًا أنه أخذ القرار بعدم الاستمرار في قناة التحرير؛ ليلتقي بعد ذلك (في نفس الوقت) إلهام أبوالفتح، وعمرو الخياط، حيث طلبت منه إلهام أبوالفتح الإنضمام لقناة "صدى البلد".

واختتم أحمد موسى: "خلصنا في 5 دقايق؛ واتفقت معاهم يسيبولي توقيت الإعلان"؛ لتبدأ بعدها بداية أحد موسى مع القناة حتى الآن.

ثورة 30 يونيو أحمد موسى برنامج على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى صدى البلد عمرو الخياط قناة صدي البلد

ترشيحاتنا

خالد الجندي ينصح بسماع الشيخ محمود علي البنا في هذه السورة.. فيديو

حسين لبيب وطاهر أبو بوزيد وشيكابالا يشاركون في عزاء جلال إبراهيم

رفض إعطائي ألف جنيه فحرقته.. تفاصيل تحقيقات مقتل تاجر على يد صديقه

الحكومة : متحور" أوميكرون" الجديد غير موجود في مصر

أخرجت الزكاة لشخص وتبين بعد ذلك أنه غير محتاج.. فما الحكم؟

السعودية تكشف حقيقة رصد إصابات بمتحور أوميكرون في المملكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألفاظ إباحية وشذوذ..هل تدخل مها أحمد مستشفى الأمراض العقلية بعد الفيديو المشين؟

البيئة تحذر.. العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات بالقاهرة الكبرى غدا

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

أزمة اقتصادية جديدة تضرب دول العالم |خبير: تداعيات أوميكرون تتفاقم والإغلاق قادم

انتبهت للي كان عايش معاها.. ملحن يهاجم حسام حبيب بعد أنباء انفصاله عن شيرين

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

برد قارس وموجات صقيع.. الزراعة تصدم الجميع بشأن شتاء العام الحالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألفاظ إباحية وشذوذ..هل تدخل مها أحمد مستشفى الأمراض العقلية بعد الفيديو المشين؟

بعد فيديو ذوبان المسامير على صخرة نيزكية.. الجمعية الفلكية بجدة توضح حقيقة المقطع

التحديات الناشئة.. وزير الدفاع يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية

قطة تنبه صاحبها إلى وجود ثعبان سام داخل أكياس السوق|شاهد

فيديو

التربة بتجهز.. بكاء ياسمين عبدالعزيز في أول ظهور بعد الأزمة الصحية.. فيديوجراف

رشوان توفيق يبكي على الهواء بسبب ابنته "القصة الكاملة".. فيديو

الأبناء في المقدمة.. أسرة كاملة تقفز من شقتها بالدور الثاني في أسوان

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

إلهام أبو الفتح

مصر تبهر العالم

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

اﻟﻤﺰﻳﺪ