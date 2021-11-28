خلصنا في 5 دقائق.. أحمد موسى يروي كواليس انضمامه لقناة صدى البلد

روى الإعلامي أحمد موسي، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، كواليس انضمامه لقناة صدي البلد.

وقال أحمد موسى، خلال كلمته باحتفالية مرور 10 سنوات على ظهور القناة، قائلا: "انضمامي للقناة كان قبل ثورة 30 يونيو 2013، وكنت أعمل قبل ذلك بقناة التحرير".

وأشار إلي أنه قام بتغطية محاكمة بورسعيد (8 مارس 2013)، وعاد في مساء ذلك اليوم حيث كان على موعد مع المحامي فريد الديب على الهواء.

وأضاف: "الدنيا كانت مولعة في مصر، ودخلت القناة مكنش فيها بجنيه إعلانات، مؤكدًا أنه أخذ القرار بعدم الاستمرار في قناة التحرير؛ ليلتقي بعد ذلك (في نفس الوقت) إلهام أبوالفتح، وعمرو الخياط، حيث طلبت منه إلهام أبوالفتح الإنضمام لقناة "صدى البلد".

واختتم أحمد موسى: "خلصنا في 5 دقايق؛ واتفقت معاهم يسيبولي توقيت الإعلان"؛ لتبدأ بعدها بداية أحد موسى مع القناة حتى الآن.