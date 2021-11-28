اتفاق بين الجزائر وليبيا على فتح معبر "الدبداب" الحدودي

اتفقت الجزائر وليبيا، الأحد، على إعادة فتح معبر "الدبداب" الحدودي بين البلدين، وهو واحد من 3 معابر حدودية أغلقتها الجزائر في سبتمبر 2011، بسبب تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا.

وقال وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود خلال استقباله نظيره الليبي خالد التيجاني في الجزائر، إن الطرفين اتفقا على "فتح معبر الدبداب الحدودي"، إضافة إلى "تعزيز التعاون الأمني" بين البلدين، والتنسيق بين الوزارتين في مختلف المجالات، مشيراً إلى "وجود تطابق في الرؤى فيما يخص الكثير من الملفات".

وأضاف الوزير الجزائري أنه تم الاتفاق على "دعم التنسيق فيما يتعلق بالتكوين في مجال الشرطة والحماية المدنية"، مشيرا إلى "استمرار العمل المشترك والتنسيق بين الوزارتين مستقبلاً، خدمة للشعبين والبلدين اللذين تربطهما علاقة أخوية وتاريخ مشترك".

بدوره، أكد وزير الداخلية الليبي الاتفاق على تعزيز التعاون فيما يخص قطاع الداخلية"، معلناً عن "تشكيل لجان تقنية بين الوزارتين ستقوم بدراسة نقاط عدة، من بينها تدريب عناصر الشرطة ومراعاة مصالح رعايا البلدين سواء في الجزائر أو ليبيا".

وناقش الطرفان خلال اللقاء "إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين لتسهيل حركة البضائع والناقلين سواء بالنسبة للسلع الليبية أو الجزائرية، قصد المساهمة في الحد من غلاء أسعار السلع خاصة في جنوب ليبيا".