اشتباك مع عصابة..3 ضحايا من قوات الدعم السريع قرب حدود ليبيا

أعلنت وسائل الإعلام الليبية اليوم، الأحد، سقوط 3 قتلى من قوات الدعم السريع قرب الحدود مع السودان.

ووفقا لقناة "218" الليبية، أعلن الناطق باسم قوات الدعم السريع في السودان، جمال جمعة آدم، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، مقتل 3 عناصر بمنطقة "الشفر ليت" الواقعة بين حدود السودان مع ليبيا ومصر.

وأضاف آدم أن العناصر التابعين لقوات الدعم السريع، قتلوا خلال اشتباكات عنيفة مع عصابة تنشط في تهريب البشر والاتجار بهم، حسب وصفه.

وأكد الناطق باسم قوات الدعم السريع، أنهم يعتزمون الكشف عن معلومات وصفها بـ”الدقيقة”، تتعلق بالعصابة وما تم ضبطه بحوزتها.

وفي سياق أخر، أكد تقرير إخباري نشرته صحيفة “تايمز أوف مالطا” المالطية توجيه اتهامات لمجموعة ليبيين ومالطيين للاشتباه في قيامهم بعمليات لغسيل وتهريب الأموال.

وأشار التقرير الذي نقلته صحيفة المرصد إلى إمكانية قيام هؤلاء الملايين من اليوروهات بشكل غير قانوني عبر مطار مالطا الدولي وغسل الأموال والتهرب الضريبي فضلا عن جرائم أخرى، كاشفًا عن احتجاز المشتبه بهم في قسم التحقيق في الجرائم المالية في الشرطة المالطية.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الشرطة المالطية تم ضبط ضبطت سيارتين فاخرتين و100 ألف يورو نقدًا وكمية كبيرة من المجوهرات والملابس ذات العلامات التجارية ولوحات عجلات أجنبية ومعدات الإلكترونية بما في ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

وتابع التقرير إن التحقيقات تجري بالتنسيق مع عدد من السلطات القضائية الأجنبية بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا ومنظمة الشرطة الأوروبية “يوروبول”، مشيرًا إلى القضية تدور حول 5 شركات مسجلة في مالطا تسيطر عليها هذه المجموعة.