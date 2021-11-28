رنا عرفة في احتفالية صدى البلد: نشهد العصر الذهبي لتمكين المرأة.. فيديو

قالت الإعلامية رنا عرفة، إن المرأة تشهد تمكينا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكافة المجالات والقطاعات.

وتابع رنا عرفة خلال كلمتها باحتفالية قناة صدى البلد بمناسبة مرور 10 سنوات علي تأسيسها: "أعتقد أن هذا هو العصر الذهبي للمرأة من خلال تقلدها لمناصب عدة".

وعن احتفالية القناة، قالت: "كل سنة وإحنا طيبين وكل العاملين بالقناة وإحنا كزملاء تربطنا علاقة قوية بين جميع المذيعات بالقناة، مردفة: "احنا كمذيعات في صدي البلد لسنا مجرد زملاء بل أخوات ونقوم بمساعدة بعضنا الآخر".

قناة صدى البلد، شاشة تنبض بحب الوطن، وتحارب الإرهاب، وبها لقطات كشفت بها الحقائق، و 10 سنوات كانت صدى البلد على قدر المسئولية ونالت ثقة المواطنين، وصدى البلد جسد لا تتوقف حيويته وعين لا تفارق الوطن.

حضر الاحتفالية كل من الإعلامي أحمد موسي، والإعلامي مصطفى بكري، فضلا عن تواجد كل من الإعلامية عزة مصطفي ورشا مجدي والإعلامي حمدي رزق، ليروون بداية عملهم بقناة صدى البلد.