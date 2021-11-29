كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تنظم الملتقى التوظيفي… اليوم

تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، الملتقى الثاني والعشرين لتوظيف وتأهيل طلاب وخريجي الكلية يومي الاثنين والثلاثاء 29 و 30 نوفمبر الجاري، و ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، و الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، ويدير الملتقى الدكتور ممدوح إسماعيل وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع والبيئة.

وقال الدكتور شريف شاهين: “أدعو طلابنا الأعزاء للمشاركة في ملتقى التوظيف الثاني والعشرين يومي الاثنين والثلاثاء 29 و30 نوفمبر، فهو ملتقى سنوي للتعرف على الجهات التي تقدم فرص للتدريب والتوظيف، كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات”.

على الجانب الآخر، كشف الدكتور محمود السعيد، عميد كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة، عن موقف الطلبات المقدمة من الطلاب للحصول على الخدمات المقدمة من صندوق التكافل الاجتماعى.

وقال الدكتور محمود السعيد، في تصريح لـ “صدى البلد”، إن لجنة صندوق التكافل تجتمع شهريا لدراسة الحالات المقدمة، واجتمعت الشهر الماضي، وقد انتهت من النظر فى الأوراق المقدمة لحصول الطلاب على الخدمات المختلفة.