أخبار التعليم.. هندسة القاهرة تعقد مدرسة شتوية عن تطبيقات ميكانيكا الصخور.. 14 حالة تعالج من كورونا بمستشفيات جامعة أسيوط

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

القومي لعلوم البحار: بروتكولات تعاون مع السودان والمغرب وموريتانيا الشهر المقبل

قال الدكتور عمرو زكريا حمودة، عميد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن المعهد قام بعمل أطلس لأسماك البحرين الأحمر والمتوسط وأوضح بها هجرة الأسماك كيف تسير.

جامعة الفيوم: بدء الاختبار الإلكتروني التجريبي الأول لكلية التمريض.. صور

تفقد الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الاختبار الإلكتروني التجريبي الأول لكلية التمريض ، تحت رعاية الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، و بحضور أ.د ياسر حتاتة، عميد كلية الطب، وأ.د هويدا أحمد عبد الرسول، القائم بأعمال عميد كلية التمريض، وأ.د رانيا أبوالسعود، وكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمدير التنفيذي لمركز معلومات الجامعة، وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١١/٢٨ بكلية التمريض.

هندسة القاهرة تعقد مدرسة شتوية عن "تطبيقات ميكانيكا الصخور"

أعلنت كلية الهندسة جامعة القاهرة (معمل هندسة الصخور) عن عقد مدرسة شتوية تحت عنوان " تطبيقات ميكانيكا الصخور لحفظ التراث"، يأتى ذلك بالتعاون مع جامعة روما لاسابينزا بايطاليا.

فنون جميلة حلوان تحتفل باليوبيل الذهبي لأتيليه المسرح

تنظم كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان احتفالية كبرى لليوبيل الذهبي لأتيليه المسرح لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك، والمقرر الاحتفال به يوم الثلاثاء الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢١ بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

جامعة الإسكندرية تنظم مهرجانا للاحتفال باليوم العالمي للأشخاص من ذوي الإعاقة

شهد الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ظهر أمس فاعليات افتتاح مهرجان "حياة جديدة بروح جديدة" للتوعية بالإعاقة والاحتفال باليوم العالمي للأشخاص من ذوي الإعاقة والذى تنظمه جامعة الإسكندرية ممثلة في مركز طه حسين لخدمات الطلاب ذوي الإعاقة وجمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعي للمعاقين في الفترة من 27 نوفمبر وحتي 1 ديسمبر 2021 وذلك بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

14 حالة تخضع للعلاج من فيروس كورونا بمستشفيات جامعية أسيوط

أعلنت مستشفيات جامعة أسيوط عن خضوع 14 حالة مصابة بفيروس كورونا للعلاج والرعاية بالمستشفى الرئيسي ومستشفى الأطفال.