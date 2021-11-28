عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فنون جميلة حلوان تحتفل باليوبيل الذهبي لأتيليه المسرح

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان احتفالية كبرى لليوبيل الذهبي لأتيليه المسرح لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك، والمقرر الاحتفال به يوم الثلاثاء الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢١ بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية. 

وتقام الاحتفالية في تمام الساعة السابعة مساءً، ويتم الحضور إلى المقر في تمام الساعة السادسة مساءً.

txt

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم مهرجان الأنشطة الطلابية

txt

جامعة حلوان تنظم ورشة عمل هن توسيع الصمام الميترالي عن طريق القسطرة

وتأتي بحضور الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، والأستاذ الدكتور ممدوح مهدي، رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور عمرو محمد سامي، عميد كلية الفنون الجميلة، والوكلاء؛ الأستاذة الدكتورة أمنية يحيى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة نرمين المصري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ولفيف من الفنانين والإعلاميين.

جدير بالذكر أن «أتيليه المسرح» هو فرقة مسرحية خاصة بكلية الفنون الجميلة تم تأسيسها عام ١٩٧١، وقدمت العديد من العروض المسرحية وأحرزت الكثير من الدروع فى مهرجانات المسرح.

كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان لليوبيل الذهبي مسرح لكلية الفنون الدكتور خالد عبد الغفار

ترشيحاتنا

جرائم حرب وتهديد القرن الأفريقي.. لماذا اشتعل الصراع في إثيوبيا؟

الظهور الأول لـ "راموس".. تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة سانت إيتيان بالدروي

المركز الإعلامي بـ"البحوث الإسلامية" ينشر فيديو لتوضيح تفاصيل تنظيم خمسة معارض للكتب

البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية

بعثة بيراميدز تصل ملعب مباراة مانياما

أمين مجلس النواب يشارك في اجتماع جمعية البرلمانات الوطنية بمدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

هل سيتم تعطيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد؟ وزير التعليم يكشف

قرار عاجل من محكمة القاهرة الاقتصادية بخصوص دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

وزير التعليم يكشف حقيقة توقف الدراسة بسبب المتحور الجديد أوميكرون.. ورسالة لـ مهمة لـ طلاب الصف الرابع الابتدائي

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

انقطاع الكهرباء عن 240 ألف منزل.. عاصفة مدمرة تضرب بريطانيا| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. امرأة تثير الصدمة بشكلها قبل وبعد المكياج وتتحدى المستخدمين|صور

حاول التقاط سيلفي معه.. تمساح يفتك بـ عجوز داخل مدينة ملاهي

الهون أداة طهي وآلة موسيقية.. اكتشف رحلة تطورها من النحاس للجرانيت | نوستالجيا

ماذا رأت قبل موتها.. اكتشاف مومياء مقيدة بالحبال عمرها 800 عام|صور

فيديو

رشوان توفيق يبكي على الهواء بسبب ابنته "القصة الكاملة".. فيديو

الأبناء في المقدمة.. أسرة كاملة تقفز من شقتها بالدور الثاني في أسوان

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر.. فيديو وصور

هتجوز وٱنا ليست عذراء ماذا ٱفعل؟ .. شاهد رد الدكتور مبروك عطية

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

إلهام أبو الفتح

مصر تبهر العالم

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

اﻟﻤﺰﻳﺪ