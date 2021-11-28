فنون جميلة حلوان تحتفل باليوبيل الذهبي لأتيليه المسرح

تنظم كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان احتفالية كبرى لليوبيل الذهبي لأتيليه المسرح لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك، والمقرر الاحتفال به يوم الثلاثاء الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢١ بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وتقام الاحتفالية في تمام الساعة السابعة مساءً، ويتم الحضور إلى المقر في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتأتي بحضور الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، والأستاذ الدكتور ممدوح مهدي، رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور عمرو محمد سامي، عميد كلية الفنون الجميلة، والوكلاء؛ الأستاذة الدكتورة أمنية يحيى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة نرمين المصري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ولفيف من الفنانين والإعلاميين.

جدير بالذكر أن «أتيليه المسرح» هو فرقة مسرحية خاصة بكلية الفنون الجميلة تم تأسيسها عام ١٩٧١، وقدمت العديد من العروض المسرحية وأحرزت الكثير من الدروع فى مهرجانات المسرح.