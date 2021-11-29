ننشر 30 سنة نبوية يغفل عنها منها المسلمون .. منها المشي حافيا

السنن النبوية ، يقصد بإحياء السنن المهجورة أن يذكر الناس بما كان النبي الكريم يحرص عليه من السنن والأعمال المشروعة في الوقت الذي انشغل الناس عنها وتركوا أغلبها، ويتضمن إحياء السنن المهجورة العلم بها، والعمل بها، ونشرها بين الناس، وحثهم على التمسك بها، وتحذيرهم من تركها ومخالفتها.

وجاء في السنة النبوية فضل من أحيا سنة من سنن النبي، قال - صلى الله عليه وسلم-: «من أحيا سنةً من سنتِي قد أُمِيتَتْ بعدِي، فإنًَّ له من الأجْرِ مثلُ من عملَ بها من الناسِ لا ينقصُ ذلكَ من أجورهِم، ومن ابتدعَ بدعةً لا تُرضِي اللهَ ورسولهُ، فإن له إثمَ من عملَ بها من الناسِ لا ينقصُ ذلك من آثامِ الناسِ شيئًا».

السنة النبوية

السنة النبوية هي ما ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلال حياته كلها، وتعد السنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني للتشريع في الإسلام، وقد أوصى القرآن الكريم وهو المصدر الأول للتشريع في الديانة الإٍسلامية الحنيفة على ضرورة اتباع السنة النيبوية المشرفة فقد قال الله - عز وجل- في كتابه الكريم: " قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ".

وفي هذه الآية القرآنية دليل واضح على ضرورة اتباع السنة النبوية المشرفة، أما الدليل الثاني فهو أنّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد فسر العديد من المسائل الخلافية والمسائل والواجبات الواردة في القرآن الكريم، والتي لو لم ترد في السنة النبوية المشرفة لوجد المسلمون فيها اختلافًا كبيرًا ولقام كل مسلم بها بالطريقة التي تهواها نفسه.

فعلى سبيل المثل أمر الله - عز وجل' بالصلاة في القرآن الكريم إلّا أنّه لم يذكر كيفيتها، ولكن استدل الصحابة الكرام والمسلمون من بعدهم على طريقة أدائها عن طريق أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم- وأدائه لها وعن طريق توجيهه للصحابة الكرام، وكذلك في الحج والعمرة والأخلاق الإسلامية التي يجب أن يتحلى بها المسلمون أجمعون والتي تحلى بها الصحابة الكرام من قبلنا واستطاعوا من خلالها بناء الحضارة الإسلامية، فعن أبي هريرة- رضي الله عنه-أنه أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال:" إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق".

فكان الرسول - عليه السلام- أحسن الناس خلقًا وخُلقًا فجعله الله عز وجل قدوةً للبشرية جمعاء والنموذج الكامل للإنسان المسلم فهو منزه عن الخطأ ومؤيد بالوحي، وبما أنه - عليه السلام- هو القدوة لنا جميعًا جاء ما يعرف بالسنة، وهي عادات الرسول- صلى الله عليه وسلم-.

من السنن المهجورة:

ورد الصلاة على النبي من السنن المهجورة عدم جعل وِرْد للصلاة والسلام على سيدنا رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لذا علينا أن نخصص في كل يوم جزءً من الوقت- للصلاة والسلام عليه -، فعن أبي: قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: «ما شئت»، قال: قلت: الربع، قال: «ما شئت فإن زدت فهو خير لك»، قلت: النصف، قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك»، قال: قلت: فالثلثين، قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك»، قلت: أجعل لك صلاتي كلها قال: «إذا تكفى همك، ويغفر لك ذنبك».

المضمضة والاستنشاق بكف واحدة فعن عبد الله بن زيد – رضي الله عنه- في صفة وضوء رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: « أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثًا… ثم قال: هكذا وضوء رسول الله – صلى الله عليه وسلم- »، أخرجه البخاري .

ونشر الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء 30 سنة نبوية قال أوصيكم ونفسي بهذه السنن النبوية:

١- المشي حافياً

٢- الأكل بثلاثة أصابع

٣- مسح أثر النوم باليد

٤- صلاة التوبة: ركعتين بعد الذنب

٥- خروج النساء للصلاة ليلاً

٦- تغطية الاناء في الليل

٧- السواك

٨- الاستئذان قبل الدخول ثلاثاً ولا تتعدى

٩- صلاة ركعتين عند الخروج من المنزل وعند الدخول

١٠- الترديد خلف المؤذن

١١- السلام على الصبيان

١٢- أذكار الصعود "تكبير" ، وأذكار النزول "تسبيح"

١٣- السلام على من عرفت ومن لم تعرف

١٤- الشرب ثلاثاً ، والجلوس عند الشراب

١٥- التفل على اليسار ثلاثاً عند الوسوسة في الصلاة

١٦- الوضوء عند النوم

١٧- الإبتسامة في وجه المسلم

١٨- الصلاة في النعال "في الساحات"

١٩- عدم عيب الطعام

٢٠- الدعاء بعد الأذان

٢١- الإخلاص والمعوذتين قبل النوم

٢٢- صلاة الضحى

٢٣- البدء بالوضوء عند الإغتسال

٢٤- دعاء لبس الثوب الجديد

٢٥- الدعاء عند سماع صياح الديك ، والاستعاذة عند سماع صوت الحمار

٢٦- قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة

٢٧- تشميت العاطس ، إذا حمد الله تقول "يرحمك الله"

٢٨- المحافظة على السنن الرواتب "12ركعة"

٢٨- صلاة الوتر

٢٩- تحية المسجد وإن كان الإمام يخطب

٣٠- قول "سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك" ، بعد القيام من المجلس وبعد قراءة القرآن وبعد الصلاة.