خالد الجندي : سيدنا موسى التطبيق الحقيقي لشهامة الزوج.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سيدنا موسى عليه السلام لما مر على جبل الطور وكانت معه زوجته، كان ليل دامس، ومطر ، ورياح ورعد وبرق وشيء موحش للغاية، مضيفا: الرجولة أن الإنسان في هذا الموقف يخاف على من معه في مثل الأجواء وكيف يحميه".



وأضاف خالد الجندي خلال برنامج " لعلهم يفقهون" على " دي ام سي" أن سيدنا موسى عليه السلام في هذا الجو المعقد لمح قبس من النار، والتي معناها أن هناك بشر وأنس، وترك زوجته في مكان اطمأن فيه حتى يعرف مصدر هذا النار .

وأكمل: أمّن الأول زوجته واطمئن علها ولم يجازف أو أخذها لمكان غير آمن و هنا في ملمح الرجولة والغيرة وملمح الشهامة، لأنه يعرض نفسه للخطر لحماية زوجته ، وملمح الحب الذي يكنه لأهله والحقوق الزوجية.

واختتم خالد الجندي: لاتجازف أن تذهب بزوجتك بمكان غير آمن أو لمكان غير محترم فما فعله سيدنا موسى درس كبير.