عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: "الاستعمار العثماني" هو سبب ما نعانيه من عنف ضد المرأة

خالد الجندي
خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الاستعمار العثماني هو سبب ما ترسب في المجتمع من خرافات تتعلق بالمرأة واستخدامها كجواري.

الاستعمار الوحيد الذي نهب مصر

وقال خالد الجندي، خلال برنامج لعلهم يفقهون على فضائية dmc: "الخلفاء العثمانيين دمروا البلد.. الاحتلال العثمانلي هو الاستعمار الوحيد الذي نهب مصر ولم يترك فيها أثر إسلامي، ودمرها تدمير كامل"، مشيراً إلى أن أدبيات الأخوان الإرهابية يدافعون عنه وعن شغل الحرملك وهذه الرواسب التي نعاني منها بسبب تلك الفترة.

وشدد على أن الإسلام أبعد ما يكون عن العنف ضد المرأة، وصوت المرأة ليس بعورة فقد جاء القرآن ليقول:" وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ"، فكيف يذكرنا الله تبارك وتعالى وهناك من يجعل أصواتهن عورة.

كما قدم عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الاعتذار للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يحدث للنساء من معاملة، ومن فقه وأحكام ذكورية جردتها من المشاعر والأحاسيس.

تحريف المصطلحات اللفظية

كما حذر الشيخ خالد الجندي من تحريف السلفيين لبعض المصطلحات اللفظية، مشيراً إلى أن هناك أمور تفرض نفسها على موضوعات الحلقة وذلك رغبة لتصحيحها.

ولفت خالد الجندي، خلال برنامح لعلهم يفقهون على فضائية dmc، إلى أن البعض ترك الحديث عن الحسد وانشغل بالخلاف الفقهي، وادعى أننا في خناقة، ولا يعي أن الخلاف كان رحمة وليس شجاراً، موضحاً أن السلفيين معظمهم وبالأخص 90% منهم، حينما يختلفون معك يرسلون إليك رسالة "يا شيخ عليك مراجعة العقيدة"، وهذا ضرب في مباشر في العقيدة، الأمر الثاني يقولون: أنت منافق، وكلمة منافق التي يتساهلون فيها أمر قلبي والنبي نفسه لم يعرف المنافقين كما جاء في القرآن الكريم. 

وأشار خالد الجندي إلى أشهر كلمات السلفيين في الذم، ومنها القول بأن فلان يدعوا للفسق، ومنه قول العدوي عن الحديث في مسألة الطلاق الشفهي: فلان يتلاعب في الأنكحة، والتشجيع على الزنا، وغيرها من مسائل القذف.

وبين أنه حينما دعا بالحشر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجنة لم يكن الأمر جزماً بقدر ما هو دعاء، مشدداً قد تعمدت ذلك للتأكيد على غياب عقولهم، فأنا بدعي ليس جزم بأنني من أهل الجنة. 

فين رجولتك.. تصريح جريء من خالد الجندي بشأن معاملة المرأة

عليك مراجعة العقيدة.. رد شديد اللهجة من خالد الجندي على رسالة سلفي

خالد الجندي الاستعمار العثماني المراة صوت المرأة العنف ضد المرأة

ترشيحاتنا

التعليم تعلن تفاصيل مسابقة أوائل الطلبة بالشهادات الابتدائية والاعدادية والثانوية

رئيس برلمان مالطا يبحث مع سفيرة مصر تطورات الأوضاع في ليبيا وقضية الهجرة

السعودية.. قرار هام بشأن الطواف حول الكعبة

انتخاب "الجروان" رئيسًا لمنتدى "باريس للسلام والتنمية"

أوروبا تعاني.. التشيك تعلن حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا

الزمالك ... غياب سيد "زيزو" عن موقعة المقاولون العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اترفع عليا مطوة من متحرش.. فتاة تروي تفاصيل اعتداء 6 الصبح ..فيديو

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

تجديد حبس البراء حازم صلاح أبو إسماعيل بتهمة نشر أخبار كاذبة

في الصباح الباكر .. تحذير جديد من الأرصاد الجوية

قتلها واغتصبها.. سائق توك توك هتك عرض طفلة يواجه الإعدام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاهدة التاريخ عبر السماء.. البالون الطائر رحلة خيالية في الأقصر بدأت قبل 33 عام

قذف مدفعي وإسقاط مظلي| رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب ميدوزا 11

كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطني لمصر بمشاركة عدد من الملحقين العسكريين

وزير جيش الاحتلال يصل المغرب ويوقع مذكرة تفاهم دفاعية.. صور

فيديو

الكباش.. كل ما تريد معرفته عن أقدم طريق أثري في العالم

الرئيس وسط الناس.. ماذا دار بين السيسي وأسرة بسيطة من أسوان؟

باللغات الأجنبية| القوات المسلحة تروج لمعرض «إيديكس» للسلاح.. شاهد

فيديو جراف.. زواج الأقارب.. 3 ولادات نادرة.. شعر أبيض وبدون بطن

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ