خالد الجندي: "الاستعمار العثماني" هو سبب ما نعانيه من عنف ضد المرأة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الاستعمار العثماني هو سبب ما ترسب في المجتمع من خرافات تتعلق بالمرأة واستخدامها كجواري.

الاستعمار الوحيد الذي نهب مصر

وقال خالد الجندي، خلال برنامج لعلهم يفقهون على فضائية dmc: "الخلفاء العثمانيين دمروا البلد.. الاحتلال العثمانلي هو الاستعمار الوحيد الذي نهب مصر ولم يترك فيها أثر إسلامي، ودمرها تدمير كامل"، مشيراً إلى أن أدبيات الأخوان الإرهابية يدافعون عنه وعن شغل الحرملك وهذه الرواسب التي نعاني منها بسبب تلك الفترة.

وشدد على أن الإسلام أبعد ما يكون عن العنف ضد المرأة، وصوت المرأة ليس بعورة فقد جاء القرآن ليقول:" وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ"، فكيف يذكرنا الله تبارك وتعالى وهناك من يجعل أصواتهن عورة.

كما قدم عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الاعتذار للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يحدث للنساء من معاملة، ومن فقه وأحكام ذكورية جردتها من المشاعر والأحاسيس.

تحريف المصطلحات اللفظية

كما حذر الشيخ خالد الجندي من تحريف السلفيين لبعض المصطلحات اللفظية، مشيراً إلى أن هناك أمور تفرض نفسها على موضوعات الحلقة وذلك رغبة لتصحيحها.

ولفت خالد الجندي، خلال برنامح لعلهم يفقهون على فضائية dmc، إلى أن البعض ترك الحديث عن الحسد وانشغل بالخلاف الفقهي، وادعى أننا في خناقة، ولا يعي أن الخلاف كان رحمة وليس شجاراً، موضحاً أن السلفيين معظمهم وبالأخص 90% منهم، حينما يختلفون معك يرسلون إليك رسالة "يا شيخ عليك مراجعة العقيدة"، وهذا ضرب في مباشر في العقيدة، الأمر الثاني يقولون: أنت منافق، وكلمة منافق التي يتساهلون فيها أمر قلبي والنبي نفسه لم يعرف المنافقين كما جاء في القرآن الكريم.

وأشار خالد الجندي إلى أشهر كلمات السلفيين في الذم، ومنها القول بأن فلان يدعوا للفسق، ومنه قول العدوي عن الحديث في مسألة الطلاق الشفهي: فلان يتلاعب في الأنكحة، والتشجيع على الزنا، وغيرها من مسائل القذف.

وبين أنه حينما دعا بالحشر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجنة لم يكن الأمر جزماً بقدر ما هو دعاء، مشدداً قد تعمدت ذلك للتأكيد على غياب عقولهم، فأنا بدعي ليس جزم بأنني من أهل الجنة.