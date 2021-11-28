أبو العينين عن حسام موافي: أستاذ الأجيال ويربط الدين بالطب والعلم.. فيديو

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الدكتور حسام موافي أستاذ الأجيال ويربط الدين بالطب والعلم.

وأضاف "أبو العينين"، خلال احتفالية قناة صدى البلد اليوم بمرور 10 سنوات على تأسيسها: "الدكتور حسام موافى قدم برامج هادفة"، متابعا: "بحب أتفرج على البرنامج بتاعه، وكل كلمة بيقولها بتكون مبسطة وبأسلوب علمي حديث.. ونحن نحتاج من يُبسط لنا المعلومات".

ووجه الدكتور حسام موافي، حديثه لـ النائب محمد أبو العينين، قائلا: "ليا كلمة أقولها بانتظام ابعث الإخلاص ينزل لك التوفيق، أنا شوفت هذه المقولة في صدى البلد".