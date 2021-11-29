نوستالجيا| صاحبة الحضور الجماهيري "أشهر سيارة في مصر"

تتعدد العلامات التجارية المقدمة داخل الأسواق المصرية، منها الألمانية والفرنسية، وغيرها من الإصدارات المميزة لأبرز مصنعي السيارات حول العالم، ولكن تبقى إصدارات الصانع الإيطالي هي احد العلامات البارزة داخل الشارع المصري.

امتلكت إصدارات شركة فيات الإيطالية سمعة طيبة داخل السوق المصري للسيارات، نسبة إلى الكثير من الطرازات المتنوعة مثل النسخة 127 صاحبة تصميم الهاتشباك الشهير، بالإضافة إلى الايقونة الرائعة فيات 132 و قرينتها 131، ولكن تبقى النسخة الأشهر على الاطلاق هي كلمة السر في هذا الموضوع.

صاحبة الحضور الجماهيري "اشهر سيارة في مصر"

امتلكت السيارة فيات 128 تاريخ طويل وممتد إلى هذا الوقت، حيث كانت البداية الأولى لها في عام 1969 وحتى عام 1985، لتتبعها إصدارات مطورة اخرها في عام 2006 والتي تتخذ نفس الشكل الخارجي الشهير، والذي يحمل مفهوم السيدان.

وتمكنت السيارة ان تحتل مكانة كبيرة داخل السوق المصري وخاصة مع بداية حقبة السبعينيات، وبالتحديد في العام 1971 بعد تفاوض بين فيات وشركة النصر للسيارات لإنتاج هذه النسخة داخل الأراضي المصرية، ولكن لا ننسى العام 1970 عندما حققت النسخة 128 لقب سيارة العام نسبة إلى تصميمها الثوري في هذا الوقت.

ودعمت السيارة فيات 128 بمحرك 1116 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سليندر، مقترن بناقل حركة رباعي السرعات، بالإضافة إلى قدرات اعلى تجهيز من خلال محرك 1300 سي سي بقوة 68 حصانا عند 600 دورة في الدقيقة.

بينما جاءت السيارة بقياسات هيكلية بلغت 3.850 مم للطول الكلي، وبعرض يقدر بـ 1.590 مم، و 1.340 مم، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.445 مم، علاوة على مفهوم رباعي الأبواب واصدارات اخرى ثنائية الأبواب.