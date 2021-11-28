إعلامية بروفيشنال.. محمد أبو العينين يشيد بـ عزة مصطفي

مازح النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" خلال احتفالية قناة صدى البلد بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها.

وقال النائب محمد أبو العينين: “أنت حاجة كبيرة أوي يا أستاذة عزة عندنا”، مضيفا: "عزة مصطفى هي الإعلامية البروفيشنال اللي تقف وتملي الشاشة".

وتابع: “نقدر مجهودها وتقديمها لمزيد من الموضوعات الشيقة، أيضا شرفتني بمداخلة للرئيس عبد الفتاح السيسي أثرت الفكر والتجديد”.

وأكمل:" كل تكليفات الرئيس السيسي كانت محور اهتمام ومناقشة من قبل مذيعي صدى البلد".