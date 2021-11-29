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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تركى الـ الشيخ : موسم الرياض موسم مبيعات بامتياز وفرصة لكل المبدعين العرب

صدى البلد

 قال المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، انه تم عرض 4 مسرحيات بالكامل في شهر وبيعت تذاكرها كلها و تم طرح مسرحيتين وشبه بيعت بالكامل في ساعات ، وان سوق موسم الرياض للمسرحيات لا زال مفتوحا لكل من يستحق . 

 

وكتب تركى الـ الشيخ عبر صفحتة الرسمية بموقع فيسبوك " ٤ مسرحيات في شهر تم عرضها بالكامل وبيعت تذاكرها كلها… والان تم طرح مسرحيتين وشبه بيعت بالكامل في ساعات وستبدأ يوم ٢ ديسمبر .

واضاف " موسم الرياض موسم مبيعات بامتياز وفرصة لكل المبدعين العرب…اضطررنا في بعض المسرحيات ان نعرض ثلاث عروض في نفس اليوم… وسوق موسم الرياض للمسرحيات لا زال مفتوحا لكل من يستحق ".

 


يذكر أن فعاليات موسم الرياض 2021 بدأت نسختها الثانية، يوم 20 اكتوبر الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.


ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدار 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.
 

وتضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"،  و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".

تركي آل الشيخ

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