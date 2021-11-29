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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوافل طبية وتوعوية لمناهضة العنف ضد المرأة بـ القاهرة

قوقل مناهضة العنف
قوقل مناهضة العنف ضد المرأة

أطلقت محافظة القاهرة بالتعاون مع  المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، قافلة طبية  بمدينة " أهالينا " للكشف عن أمراض روماتيزم القلب للأطفال والسيدات.

كما تم تنظيم زيارة لمدرسة أهالينا 2 لفتح باب المناقشة مع الطالبات حول سبل مناهضة العنف الجسدي واللفظي ضد المرأة.

وفي سياق متصل شهد حي  طره زيارة وفد المجلس القومي للمرأة لجمعية تنمية المجتمع بالحجارة لعرض محتوى توعوي وعقد ندوة تستهدف ايضاح صور العنف الواقعة ضد المرأة وكيفية مناهضتها.

وعلى نفس المستوى ،  شهد حي الاسمرات ندوة بعنوان  "معا لمناهضة العنف ضد المرأة" وتم  التعريف بالعنف وأشكاله، ومناقشة القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة كقضية زواج القاصرات وزواج الأقارب وقضية حرمان المرأة من التعليم والميراث و ختان الإناث والأضرار النفسية والجسدية الناتجة عنه باعتباره أحد أشكال العنف الممارس ضد المرأة، وتم عرض القوانين المستحدثة التى تجرم كل هذه الممارسات، والجهود الحثيثة للدولة في مناهضة العنف ضد المرأة واستحداث مجلس الوزراء وحدة تتبعه تسمى "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" معنية بقضايا العنف ضد المرأة.

جاكلين ممدوح: حملة الـ16يوم لمناهضة العنف ضد المرأة تناقش 8 قضايا.. فيديو

جاء ذلك ضمن فعاليات الإحتفال باليوم العالمي  لمناهضة العنف ضد المرأة ، إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

 

القاهرة المجلس القومى للمرأة اهالينا قافلة طبية مناهضة العنف العنف ضد المرأة

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