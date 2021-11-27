جاكلين ممدوح: حملة الـ16يوم لمناهضة العنف ضد المرأة تناقش 8 قضايا.. فيديو

كشفت جاكلين ممدوح، مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل حملة الـ 16 يوم "إنتوا أبطال أسرتكم"، والتي تبث رسائل التضامن لمناهضة العنف ضد المرأة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الصدى"، مع الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحملة نتناولها بشكل مختلف ونركز على قضايا بعينها من خلال رسائل محددة لا ينكرها أحد وتنشر يوميًا على صفحة الوزارة بصورتين أحدهما إيجابية وأخرى سلبية ونرى أن التعليقات على السلبية يستنكرها الكثيرين حتى ولو يقوم بهذا الفعل.

وتابعت، "نطلب من المتابعين اختيار الصورة التي يفضلونها ونستطلع الرأي حول القضية، وبعدها ننشر نتائج إحصائية للقضية التي ناقشتها الصورة حتى يظهر وضعها بالأرقام وتأثيرها على المجتمع.

وأكدت أن أهم القضايا التي يتم نقاشها هي : الحرمان من التعليم، ختان الإناث، والاتجار بالبشر، والطلاق المبكر، والعنف ضد السيدات من ذوي الاعاقة، العنف ضد المرأة المسنة، والعنف الرقمي، والعنف الأسري.

وأشارت إلى أن هذه ليست الوسيلة الوحيد فوزارة التضامن تعمل على العنف ضد المرأة طوال السنة ولكن نركز على هذا الجهد خلال 16 يومًا، ويوجد جزء توعوي من خلال الرائدات، وجزء خدمي، مثل دور المسنين مراكز التأهيل لذوي الإعاقة، مراكز استضافة وتوجيه المرأة.