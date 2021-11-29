نائب رئيس جامعة إيست لندن للتعليم عن العاصمة الإدارية: تصميمها رائع



تحدث حسن عبدالله نائب رئيس جامعة إيست لندن للتعليم، عن العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: تصميم العاصمة الإدارية رائع ووفر العديد من المميزات.

وأضاف "حسن عبدالله" خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تخطيط العاصمة ساهم في تيسير التنقل داخل العاصمة، كم ساهم في الربط بين العاصمة وما يجاورها من مدن.

وشدد على أهمية الطاقة المتجددة داخل مصر بشكل مثالي، متابعا: استغلال تلك الطاقات سيساهم كثيرا في خلق مجتمع مصري خالي من التلوث.

وأشار إلى أنه يمكن تطبيق تقنيات ونظم المدن الذكية داخل المحافظات المصرية العتيقة، من خلال استخدام نظم تكنولوجيه عالمية، ومدينة لندن أكبر دليل على ذلك.



