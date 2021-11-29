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رئيس التحرير
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برلمان

اقتصادية النواب: إلغاء حظر السفر يشجع الاستثمارات بين القاهرة والرياض

محمد عبد الحميد
محمد عبد الحميد ، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بإعلان وزارة الداخلية بدولة المملكة العربية السعودية الشقيقة بالسماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من عدة دول بينها مصر إضافة لإندونيسيا وباكستان والبرازيل وفيتنام والهند، دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها، وذلك بعد استقرار الوضع الوبائي فيها.

 

وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم إن هذا القار سيكون له اثاره الإيجابية على دعم الاستثمارات والتبادل التجاري ويدعم أكثر مليوني مصري يقيمون بالمملكة العربية السعودية خاصة أنه من المعرف أن الممكلة العربية السعودية من أكبر دول العالم المتواجد بها العمالة المصرية مؤكداً أن هذا القرار لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع العاملين المصريين بالسعودية الذين عانوا خلال الأشهر الماضية بسبب حظر السفر للمملكة وكان من يريد أن يحصل على فرصة عمل بالسعودية يلجأ للسفر الي بلد ثالث كالأردن بهدف السفر في النهاية إلي السعودية للالتحاق بوظائفهم بعد قضاء 14 يوما بالبلد الثالث وذلك الأمر كان يكلفهم  أعباء مالية كبيرة .

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ووجه الدكتور محمد عبد الحميد التحية والتقدير للمملكة العربية السعودية على هذا القرار المهم الذى يدعم العلاقات بين القاهرة والرياض في مختلف المجالات 


وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية صرح بأنه ، إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم المباشر مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، الذي يستلزم قضاء 14 يومًا خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ، وبناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليا وعالميًا ، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات جائحة كورونا ، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول، فقد تقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية: " إندونيسيا، باكستان، البرازيل، فيتنام، مصر، الهند " ،  دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة.

محمد عبد الحميد لجنة الشئون الاقتصادية وزارة الداخلية فيتنام لمملكة العربية السعودية العمالة المصرية

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