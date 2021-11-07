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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القوي العاملة تعلن ضوابط سفر العمالة المصرية إلي ليبيا ..فيديو

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

كشف محمد سعفان وزير القوي العاملة،  ضوابط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا، مضيفا:" نعمل علي زيادة العمالة المصرية المصدرة للخارج".

وقال محمد سعفان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج " صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"  قرار عدم سفر أي عامل إلى ليبيا قبل تسجيل بياناته لدى الوزارة؛ يأتي حماية للعمالة المصرية، ومنع التلاعب بها، موضحا أن الوزارة تطبق الأمر مع الأردن.

وأشار إلي أن القرار يشمل، أن يكون عقد العمل المحرر مربوطًا بوزارة العمل الليبية، ووزارة القوى العاملة المصرية، مؤكدًا أن كل جهة ستكون مسؤولة عن أداء دورها.

وأعرب وزير القوى العاملة عن أمله في أن يتم البدء في تصدير العمالة المصرية للشقيقة ليبيا قبل نهاية 2021، مشيرا إلى أنه لن يُسمح بسفر أي عامل قبل أن يتم تسجيل بياناته لدى وزارة القوى العاملة؛ لحمايته، ومتابعة مستحقاته، ولتوفير بيانات مستوفية لدى الحكومة.

العمالة المصرية قناة صدي البلد محمد سعفان وزير القوى العاملة وزارة القوى العاملة عزة مصطفي القوى العاملة

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