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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد فتح الطيران المباشر| تعرف على الرسوم الجديدة للعمرة.. وهذه عقوبات الشركات المخالفة

رحلات عمرة
رحلات عمرة

تلقي القطاع السياحي إعلان وزارة الداخلية السعودية، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية من 5 دول بالإضافة إلي مصر دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارجها.

 

وطبقا لقانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، وتنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة، تنشأ  بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمي “ البوابة المصرية للعمرة ” تتولي الوزارة إداراتها والإشراف عليها ورقابتها، علي أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها.

 

بوابة العمرة المصرية

 

حددت المادة 4 آلية عمل البوابة من خلال ما يلي :

1-قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين علي البوابة.

2- توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة ، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وتمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.

3- تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة، موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومى لكل منهم.

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4- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية كود تعريف خاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية.

5- ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفى، أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم.

6- تقوم البوابة بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية. 

 

رسوم الشركات السياحة

 

يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات الرسوم المقررة على الشركات السياحية، وذلك على النحو الآتي:

  1. رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيًا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه.

2. رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بمالا يجاوز 1000 جنيه.

3. رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.

    وتحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.

 

عقوبات المخالفين

 

للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالقانون، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام بوابة العمرة المصرية وفى حالة العودة يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

 

و يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:          1- نفذ رحلات العمرة بدون ترخيص.

2- عدم تطابق البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر.
وفى حالة العودة، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

  • يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.

 

 

وفى سياق متصل، قال ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج و العمرة سابقا ، أن قرار السعودية بعودة الطيران المباشر مع مصر بدلا من الترانزيت ، من المتوقع ان يليه بالتباعية استقبال المعتمرين من مصر ، لافتا أن جميع الظروف و حركة السفر مرتبطة بموقف انتشار كورونا .

 

و أوضح  أن الحاصلين على التطعيم الدولي المعترف به من وزارة الصحة السعودية لن يحتاج الى حجر مؤسسي ، أو تطعيم معترف به من منظمة الصحة العالمية سيتم حجره 3 أيام ، بالإضافة الى الضوابط الأخرى من التباعد الاجتماعي وارتداء الماسك .

 

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