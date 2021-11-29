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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عاطل بحوزته 368 تذكرة هيروين وأسلحة في القليوبية

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل بمنطقة سرياقوس بمركز الخانكة لممارسته نشاطا إجراميا فى الإتجار بالمواد المخدرة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وبحوزته كمية متنوعة من المواد المخدرة وأسلحة نارية وعدد من الطلقات من ذات العيار .

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائى لفحصها.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد عنانى مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية بورود معلومات لضباط مباحث مكافحة المخدرات بالمديرية بقيام عاطل بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر.


وجرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة أمنية من ضباط مكافحة المخدرات بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة، وتمكنت من ضبط "أحمد ر ح" 32 سنة عاطل مقيم سرياقوس دائرة مركز شرطة الخانكة حال تواجده بمحل سكنه.


وضبط بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش، و8 طلقات من ذات العيار، و50 طلقة عيار 9 مم، و43 كيس من مخدر الأيس بوزن 430 جراما، و368 تذكرة هيروين و425 قرص مخدر كبتاجون و200 جرام من مخدر الحشيش و3 اسطمبة خشبية لإعادة تدوير مخدر الحشيش و5 سلاح أبيض مطواة وقطر و2 ميزان ديجيتال و9900 جنيه و3 هاتف محمول ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.


وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة البيضاء بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه والدراجة النارية لتسهيل تنقلاته فى ترويج المواد المخدرة.

القليوبية النيابة العامة مدير أمن القليوبية الأجهزة الامنية الهواتف المحمولة البحث الجنائي ترويج المواد المخدرة إدارة البحث الجنائى مركز شرطة الخانكة

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