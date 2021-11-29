أوقاف الجيزة : منع محمد محمود عبد العزيز من الخطابة وإلقاء الدروس

قررت مديرية أوقاف الجيزة منع محمد محمود عبد العزيز من الخطابة أو القاء الدروس في أي مسجد من مساجد المديرية.

كما قررت أوقاف الجيزة إلغاء أي تصريح قد ذكر بأداء خطبة الجمعة سواء كتابة أم شفويا ويعم ذلك على جميع الإدارات ويدون في سجل الممنوعينمن أي انشطة تتبع الأوقاف .



من ناحية أخرى أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ، صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب : "الجاهلية والصحوة" للأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مترجمًا إلى اللغة الفرنسية .

وهذا الكتاب يبين بالحجة والبرهان والدليل القاطع مدى تحريف الجماعات الإرهابية والمتطرفة الكلم عن مواضعه، وليّها أعناق النصوص ، واجتزائها من سياقها، واللعب بمدلول بعض الألفاظ ؛ وتحميلها ما لا تحتمل من الدلالات الخاطئة.



ويوضح أن مفهوم الجاهلية الذي حاولت الجماعات المتطرفة رمي مجتمعاتنا المؤمنة الموحدة به مغالطة بينة، ومردود عليه شكلًا ومضمونًا، لغةً وفكرًا، كما أن إطلاق هذه الجماعات لمصطلح الصحوة على نفسها مغالطة أشد، وأكذوبة أشنع.



ويكشف عن تزييف هذه الجماعات للحقائق، وعن مخاطر التسميم الفكري، ويبرز خطر المنافقين الجدد، والمترددين، وأُجراء الإخوان، ويؤكد على حرمة الدماء والأعراض والأموال، وحتمية مواجهة أهل الشر، لحماية مجتمعاتنا من التطرف وخطر العَمالة والخيانة.