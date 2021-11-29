خلال معرض إيديكس2021 ..وزير الدفاع : مصر تسعى لامتلاك مقومات القوة لحماية شعبها وأراضيها والحفاظ على السلام.. والشعب المصري وأبناؤه من الجيش أعظم من تحدى المخاطر

وزير الدفاع في كلمته خلال افتتاح معرض (إيديكس 2021) بحضور الرئيس السيسي:

- مصر تسعى لامتلاك مقومات القوة للحفاظ على أمنها وسلامتها في عالم يموج بالصراعات

- القوات المسلحة كانت ولا تزال الحصن الأمين لمقدرات الأمة والحارس للوطن

- مصر أثبتت قدرتها على تنظيم الفعاليات الكبرى على أرضها في أجواء أمن واستقرار

- الشعب المصري وأبناؤه من الجيش أعظم من تحدى المخاطر

- نتعاون بشكل وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام

- أتطلع لأن يكون (إيديكس 2021) منصة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى





أكد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن مصر تسعى دائما لامتلاك مقومات القوة من أجل حماية شعبها وأراضيها والحفاظ على السلام.

وقال الفريق أول محمد زكي - في كلمته خلال افتتاح معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية (إيديكس 2021) بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - إن مصر أثبتت قدرتها على تنظيم مثل هذه الفعاليات على أرضها في أمن واستقرار، مشددا على أن القوات المسلحة المصرية كانت ولا تزال الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة.

وأضاف أن الواقع الحالي في العالم أجمع يؤكد أن السلام لابد له من إمكانيات وقدرات تحميه وتؤمن استمراره.

وتابع وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن سعي مصر لامتلاك مقومات القوة يهدف إلى الحفاظ على أمنها وسلامتها في عالم يموج بالصراعات، لاسيما وأن من يمتلك مفاتيح القدرة يستطيع صنع السلام.

وأردف: "نتطلع معكم نحو مستقبل تجتمع فيه كل الثوابت التي تزيدنا إصرارا على المضي قدما في تقديم كل عمل من شأنه أن يمكننا من الالتزام من الدفاع عن مقدرات شعوبنا"، مؤكدا أن الشعب المصري وأبناءه من الجيش هو أعظم من تحدى المخاطر، معتصما بقوته ووحدته وساعيا لامتلاك أرقى ما في العلم من نظم تسليح بأيدينا أو بالتعاون مع الأسرة الدولية.

وشدد وزير الدفاع على أن الجيش المصري سوف يظل حارسا وحاميا لهذا الوطن محافظا على أمنه واستقراره في تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام، مضيفا "أنه ليس أمامنا من سبيل إلا الأخذ بأسباب العلم والقوة والتحلي بالمبادئ السامية التي تحفظ للأمم والشعوب وحدتها وقدرتها للحفاظ على حاضرنا ومستقبلنا".

وأعرب الفريق أول محمد زكي، في ختام كلمته، عن تطلعه لأن يكون معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية (إيديكس 2021) في مصر منصة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى، سائلا الله التوفيق والسداد، وداعيا الله تعالى أن يحفظ مصر وجيشها.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ،اليوم، النسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021؛ والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة فى الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

ويشارك فى معرض “إيديكس” كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما يضم المعرض 21 جناحاً دولياً فى هذه الدورة، ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد على 30 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.

ويعد معرض "إيديكس" فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من 400 عارض من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من 30 ألف زائر لهذا المعرض الذى يحظى بشهرة عالمية فى ذلك المجال.

عرض أسلحة مصرية محلية لأول مرة

وقال المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن إقامة النسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021 والذي سيقام في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، يعتبر الحدث الأضخم في مصر والقارة الافريقية، لأنه يعمل على تجميع الشركات المحلية والعالمية المهتمة بمجال التسليح والتصنيع العسكرية.

وشدد وزير الإنتاج الحربي في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل إنطلاق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد وجه بأن تكون مصر علي خريطة معارض تنظيم السلاح العالمية، وقد وضح ذلك بتنيظم النسحة الأولى من المعرض، والذي حصل على على أفضل معرض تجاري عالمي في 2018 من منظمةen الانجليزية.

وأشار إلى أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي بتوسيع دائرة التصنيع العسكري في مصر، كما أنه إلى أنه تم الترويج للمعرض من خلال مشاركة مصر في المعارض الخارجية.

وعن النسخة الثانية من المعرض، أوضح "مرسي" أنها ستكون بصورة أكبر وأكثر تطوراً من النسخة الأولى، حيث سيكون هناك 400 شركة ستشارك في النسخة الثانية يمثلون 42 دولة، ومن المتوقع أن يتم استقبال 30 ألف زائر.

وكشف المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن حجم الوفود الرسمية التي لبت المشاركة بلغت 75 وفد رسمي من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن المعرض لم يكن يخرج بتلك الصورة المتميزة لولا جهد جميه هيئات وإدارات ومؤسسات القوات المسلحة، والتي بذلت جهداً كبير خلال الفترة الماضية

العارضون المصريون في المعرض

كشف المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي أن العارضين في الجناح المصري من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021 هم: "وزارة الدفاع – وزارة الدولة للإنتاج الحربي – الهيئة العربية للتصنيع – جهازالمشروعات الخدمات الوطنية – الترسانة البحرية – مجمع الصناعات المصرية لإنتاج المركبات التابع لإدارة المدرعات، كما أن الجناح المصري للمعرض يمثل 15 % من مساحة المعرض الكلية.

أسلحة تعرض لأول مرة

أكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مصر تسعى دائما لإقامة شراكة تصنيعية مع الشركات العالمية مستغلين في ذلك الامكانيات التكنولجيا التي تمتلكها الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحرب.

وعن الأسلحة التي ستعرض لأول مرة، كشف: "سيتم عرض عدد من الأسلحة ستعرض في النسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021 منها:

= المركبة المدرعة "سينا 200"، والتي كانت بتوجيه من الرئيس السيسي والتي طالب بأن يتم إنتاج "مدرعة على جنزير"، وتم تصميمها وإنتاجها في مصنع 200 الحربي، وهي منتج مصري كامل عدى "المحرك" ويمكن أن ستوعب حتى 6 أفراد.

= عرض قذيفة الأعماق "نورس 1" والتي تتعامل مع الغواصات حتى عمق 300 متر.

= عرض المركبة المدرعة "sv500".

= عرض أنواع من القذائف الموجهة.