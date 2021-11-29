فتاوى وأحكام .. يبدأ الحيض عندي بإفرازات ثم ينزل الدم فمتى أمتنع عن الصلاة ؟ زوجي بيغصب عليا نشوف "أفلام ثقافية" فماذا أفعل؟ هل يجوز صيام الاثنين والخميس بنية القضاء والنافلة؟

يبدأ الحيض عندي بإفرازات ثم ينزل الدم فمتى أمتنع عن الصلاة؟

زوجي بيغصب عليا نشوف "أفلام ثقافية" فماذا أفعل

هل يجوز صيام يومي الإثنين والخميس بنية القضاء والنافلة ؟

الأم اللي بتتابع عيالها وهى بتصلى هل صلاتها مقبولة ؟

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى تشغل بال الكثير نستعرض أبرزها فى التقرير التالي.

يبدأ الحيض عندي بإفرازات ثم ينزل الدم فمتى أمتنع عن الصلاة؟

.. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ يبدأ الحيض عندي بإفرازات صفراء ثم بنية ثم ينزل الدم فمتى أمتنع عن الصلاة ” ومن جانبه قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه يجب على المرأة إنقطاع الصلاة بداية من نزول هذه الإفرازات طالما تأتى بترتيب معروف بالنسبة للمرأة .

وأضاف أمين الفتوى خلال رده على سؤال “ يبدأ الحيض عندي بإفرازات ثم ينزل الدم فمتى أمتنع عن الصلاة ؟” عبر فيديو على موقع اليوتيوب أن أقصى مدة للحيض عند المرأة هي 15 يوما فإذا كان الدم أو الإفرازات تستمر اكثر من ذلك فعلى المرأة التطهر والصيام .

ما هو أقصى عدد لأيام الحيض

.. ورد سؤال لدار الإفتاء تقول صاحبته “ما هو أقصى عدد لأيام الحيض ” وأجاب عليه الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بقوله إن أقصى عدد لأيام الحيض هو 15 يوما .

وأضاف خلال رده على سؤال “ ما هو أقصى عدد لأيام الحيض ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب أنه حال نزول دم على المرأة خلال 15 يوما فهو حيض أما ما بعد ذلك فهو ليس حيضا وتطهر المرأة .

هل يجوز قراءة الورد اليومى من القرآن أثناء الحيض .. سؤال ورد للدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال الدكتور محمد وسام خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار إنه يجوز لمن اعتادت قراءة ورد يومياً من القرآن قراءته اثناء الحيض وقد ذهب الى ذلك بعض فقهاء المالكية .

حكم قراءة الحائض القرآن .. أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة ( حكم قراءة القرآن الكريم من الهاتف أثناء الحيض ؟).

وأكد "عثمان"، إنه لا يجوز ذلك سوى للمعلمة او الطالبة التي تخشي فوات ما تحفظه فقط، وعلى السيدة العادية أن تكثر من ذكر الله فقط خلال تلك الفترة ولا تقرأ القرآن بأي وسيلة.

زوجي بيغصب عليا نشوف "أفلام ثقافية" فماذا أفعل

.. سؤال ورد الى الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر ، وأجاب قائلا : "اسمعيني أنا مش بتاع لا يجوز" لأن هذا الكلام خرب بيوت لافتا الى انه يجب ان يكون لديكي قليل من الفكر فمثلا يمكنك ان تقولي حاضر وتغمضي عينيكي وتشتكي بثك وحزنك إلى الله ، ولا تشاهدي ما يريد إلى أن تمضي هذه الدقائق و" تغور في داهية " .

وأضاف مبروك عطية في فيديو مسجل له عبر صفحته الرسمية على اليوتيوب ناصحا صاحبة الشكوى عليك ان تصبري عليه حتى " يتهد حيله " وبكره يجيله 15 مرض ربنا يشفيه ويشفي الناس كلها .

وتابع أستاذ الشريعة قائلا: خليكي شملولة وشاطرة واعملي ما يبسط زوجك واعملي أحسن من الستات الموجودين في الأفلام ، فهو زوجك حلال لك داخل غرفة النوم وخليه هو ال يتفرج عليكي .

هل يجوز صيام يومي الإثنين والخميس بنية القضاء والنافلة ؟.. دار الإفتاء تجيب

قال الدكتور محمد وسام، مدير الفتوى الشفوية بـ دار الإفتاء المصرية: إنه يجوز للشخص أن يصوم الأيام التي عليه في الأيام القمرية من كل شهر والاثنين والخميس، لافتا إلى أنه بذلك جمع بين نيتي صيام القضاء والنوافل.

وأجاب وسام، بأحد البرامج الفضائية، عن سؤال متصلة: "هل يجوز صيام الأيام التي أفطرتها في رمضان في أيام 13 و14 و15 من كل شهر وكذلك الاثنين والخميس؟"، قائلا: "يجوز الجمع بين نيتين في الصيام، ولكن تكون نية القضاء مقدمة على النوافل لأن القضاء أولى وأهم".



سبب صيام النبي يومي الإثنين والخميس

قال الشيخ رمضان عبد المُعز، الداعية الإسلامي من علماء الأزهر الشريف، إن الرسول –صلى الله عليه وسلم- كان يصوم يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، لسببين.

وأوضح «عبد المعز» في لقائه بأحد البرامج الفضائية، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان يصوم يوم الإثنين لأنه يوم ميلاده، ويصوم يوم الخميس حيث تُرفع فيه الأعمال إلى الله، وفيه يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عملي وَأَنَا صَائِمٌ».

وأضاف أن ذلك لأن الصيام من أعلى العبادات وأفضل القربات ، فعندما سُئل الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن أفضل الأعمال، فقال: «عليك بالصوم، فإنه لا عدل له»، فكل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لله تعالى.

يبدأ الحيض عندي بإفرازات ثم ينزل الدم فمتى أمتنع عن الصلاة؟

.. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ يبدأ الحيض عندي بإفرازات صفراء ثم بنية ثم ينزل الدم فمتى أمتنع عن الصلاة ” ومن جانبه قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه يجب على المرأة إنقطاع الصلاة بداية من نزول هذه الإفرازات طالما تأتى بترتيب معروف بالنسبة للمرأة .

وأضاف أمين الفتوى خلال رده على سؤال “ يبدأ الحيض عندي بإفرازات ثم ينزل الدم فمتى أمتنع عن الصلاة ؟” عبر فيديو على موقع اليوتيوب أن أقصى مدة للحيض عند المرأة هي 15 يوما فإذا كان الدم أو الإفرازات تستمر اكثر من ذلك فعلى المرأة التطهر والصيام .

ما هو أقصى عدد لأيام الحيض

.. ورد سؤال لدار الإفتاء تقول صاحبته “ما هو أقصى عدد لأيام الحيض ” وأجاب عليه الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بقوله إن أقصى عدد لأيام الحيض هو 15 يوما .

وأضاف خلال رده على سؤال “ ما هو أقصى عدد لأيام الحيض ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب أنه حال نزول دم على المرأة خلال 15 يوما فهو حيض أما ما بعد ذلك فهو ليس حيضا وتطهر المرأة .

هل يجوز قراءة الورد اليومى من القرآن أثناء الحيض .. سؤال ورد للدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال الدكتور محمد وسام خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار إنه يجوز لمن اعتادت قراءة ورد يومياً من القرآن قراءته اثناء الحيض وقد ذهب الى ذلك بعض فقهاء المالكية .

حكم قراءة الحائض القرآن .. أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة ( حكم قراءة القرآن الكريم من الهاتف أثناء الحيض ؟).

وأكد "عثمان"، إنه لا يجوز ذلك سوى للمعلمة او الطالبة التي تخشي فوات ما تحفظه فقط، وعلى السيدة العادية أن تكثر من ذكر الله فقط خلال تلك الفترة ولا تقرأ القرآن بأي وسيلة.

حكم قراءة الحائض آية الكرسي قبل النوم

قالت الدكتور إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من التابلت واللاب توب والكمبيوتر ومن كتب التفسير بدون أن تمس المصحف وهو قول كثير من أهل العلم كـ المالكية والأحناف والحنابلة.

وأوضحت «شاهين» لـ«صدى البلد»، أن قراءة القرآن للحائض عن ظهر قلبٍ، أو في غير المصحف محل خلاف بين أهل العلم، وأكثر العلماء على منعها من القراءة، وذهب مالك وأحمد إلى جواز أن تقرأ الحائض القرآن.

وأضافت أن الإمام ابن القيم قال: ومن هذا جواز قراءة القرآن لها وهي حائض إذ لا يمكنها التعويض عنها زمن الطهر لأن الحيض قد يمتد بها غالبه أو أكثره فلو منعت من القراءة لفاتت عليها مصلحتها وربما نسيت ما حفظته زمن طهرها وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي والنبي صلى الله عليه وسلم - لم يمنع الحائض من قراءة القرآن وحديث: لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن. لم يصح فإنه حديث معلول باتفاق أهل العلم.

وأشارت إلى أن مس الحائض كتب التفسير وما في معناها مما ليس بمصحف كذاكرة المحمول لا بأس به للمحدث، سواء كان حدثه حدثًا أكبر أو أصغر، لأنها لا تُسمى مصحفًا.

ولفتت إلى أن الحائض ليست كالجنب في المنع من القراءة، وقد صرح بعض من منعها من القراءة بجواز قراءة الأذكار من القرآن بنية الأذكار كما قال به فقهاء الشافعية، مشيرة إلى أن قراءة آية الكرسي وسورة الملك قبل النوم من الأمور المشروعة.

زوجي بيغصب عليا نشوف "أفلام ثقافية" فماذا أفعل

.. سؤال ورد الى الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر ، وأجاب قائلا : "اسمعيني أنا مش بتاع لا يجوز" لأن هذا الكلام خرب بيوت لافتا الى انه يجب ان يكون لديكي قليل من الفكر فمثلا يمكنك ان تقولي حاضر وتغمضي عينيكي وتشتكي بثك وحزنك إلى الله ، ولا تشاهدي ما يريد إلى أن تمضي هذه الدقائق و" تغور في داهية " .

وأضاف مبروك عطية في فيديو مسجل له عبر صفحته الرسمية على اليوتيوب ناصحا صاحبة الشكوى عليك ان تصبري عليه حتى " يتهد حيله " وبكره يجيله 15 مرض ربنا يشفيه ويشفي الناس كلها .

وتابع أستاذ الشريعة قائلا: خليكي شملولة وشاطرة واعملي ما يبسط زوجك واعملي أحسن من الستات الموجودين في الأفلام ، فهو زوجك حلال لك داخل غرفة النوم وخليه هو ال يتفرج عليكي .

هل يجوز صيام يومي الإثنين والخميس بنية القضاء والنافلة ؟.. دار الإفتاء تجيب

قال الدكتور محمد وسام، مدير الفتوى الشفوية بـ دار الإفتاء المصرية: إنه يجوز للشخص أن يصوم الأيام التي عليه في الأيام القمرية من كل شهر والاثنين والخميس، لافتا إلى أنه بذلك جمع بين نيتي صيام القضاء والنوافل.

وأجاب وسام، بأحد البرامج الفضائية، عن سؤال متصلة: "هل يجوز صيام الأيام التي أفطرتها في رمضان في أيام 13 و14 و15 من كل شهر وكذلك الاثنين والخميس؟"، قائلا: "يجوز الجمع بين نيتين في الصيام، ولكن تكون نية القضاء مقدمة على النوافل لأن القضاء أولى وأهم".



سبب صيام النبي يومي الإثنين والخميس

قال الشيخ رمضان عبد المُعز، الداعية الإسلامي من علماء الأزهر الشريف، إن الرسول –صلى الله عليه وسلم- كان يصوم يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، لسببين.

وأوضح «عبد المعز» في لقائه بأحد البرامج الفضائية، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان يصوم يوم الإثنين لأنه يوم ميلاده، ويصوم يوم الخميس حيث تُرفع فيه الأعمال إلى الله، وفيه يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عملي وَأَنَا صَائِمٌ».

وأضاف أن ذلك لأن الصيام من أعلى العبادات وأفضل القربات ، فعندما سُئل الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن أفضل الأعمال، فقال: «عليك بالصوم، فإنه لا عدل له»، فكل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لله تعالى.

الأم اللي بتتابع عيالها وهى بتصلى هل صلاتها مقبولة ؟

.. قال الداعية محمد أبو بكر الداعية بوزارة الأوقاف إن أساس الصلاة صفاء الذهن وعدم التفكير في أي شيء حول الفرد لأن الشيطان يتعمد أن يشغل الإنسان عن صلاته حتى تكون ناقصة أو ينشغل بما حوله عنها .

وأضاف أبو بكر خلال رده على سؤال “الأم اللي بتتابع عيالها وهى بتصلى هل صلاتها مقبولة ؟ ” عبر برنامج “إسأل مع دعاء ” على قناة النهار ، أنه لا يصح لأى أحد أن يسأل هل صلاة الفرد مقبولة أم لا لأن القبول بيد الله سبحانه وتعالى ولكن يمكن أن نسأل إذا كانت صحيحة أم لا .

وأوضح أن عمل المرأة كله لله في بيتها فخدمتها لزوجها تصدق عليه وخدمة أبنائها تصدق عليهم فهي كل وقتها لله ولكن عليها أن تفرغ ذهنها للصلاة .

وأشار إلا أن الله يسر على المرأة فجعل صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ولم يفرض عليها صلاة الجمعة وكل ذلك حتى يكون هناك وقت لبيتها وأبنائها.