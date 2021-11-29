السيطرة على حريق التهم أشجارا بمحيط جامعة المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على حريق نشب بمجموعة أشجار بالقرب من سور جامعة المنيا قبل أن يمتد إلى باقى الأشجار والمنازل المجاورة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا بنشوب حريق هائل فى مجموعة من الأشجار وتراكمات القمامة فى سور جامعة المنيا الملاصق للمنازل بالقرب من كمين دمشير.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارتى إطفاء حريق والتى تمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المنازل المجاورة والأشجار الأخرى داخل السور.

وأفادت التحريات الأولية، أن الحريق نشب فى مجموعة من الحشائش والأشجار داخل سور حديدى بجامعة المنيا على الطريق السريع مصر أسوان الزراعى دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

وفى سياق آخر ، شهدت محافظة المنيا إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من قرية بلنصورة ابو قرقاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.