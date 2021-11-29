أخبار التكنولوجيا..أزمة بين الهند وإيلون ماسك..أمازون تنشئ مركزا لوجستيًا بـ أبو ظبى

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:



في حملة هي الأكبر من نوعها على شركات التكنولوجيا، تستهدف السلطات الصينية تحجيم قطاع التكنولوجيا الصيني والحد من توسعه بوضعه تحت الرقابة الدائمة من خلال تشديد اللوائح والقوانين للسيطرة على البيانات ونوعيتها للتحكم فيها، حيث تعتبر الحملة هى الأشرس من بين كل الحملات التى قامت بها، حيث طالت شركات عالمية كبرى.



تعتزم شركة أمازون إطلاق أكبر مركز لوجسيتى لها في المنطقة العربية وشمال أفريقيا في إمارة أبو ظبى الإماراتية ، حيث أبرمت أمازون صفقة مع مكتب أبوظبي للاستثمار لإطلاق مركز لوجسيتى متقدم تقنيًا في المنطقة.



مع التطورات المتسارعة التى تشهدها خطة رجل الأعمال، وأغنى شخص في العالم ، إيلون ماسك والخاصة بتوسع شركته للفضاء SpaceX في كل دول العالم لتشمل تغطية الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، تعرض المشروع لأزمة كبيرة مع السلطات الهندية، يبدو أنها ستمثل عقبة في استمرار المشروع خاصة وأن الهند من أكبر الدول النامية الحاضنة للصناعات التكنولوجية عالميا.



كشفت تسريبات سعر وعدد من مواصفات هاتف موتورولا القادم من الفئة المتوسطة Moto G12 والذى تعتزم الشركة إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة، حيث سينطلق الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة بالإضافة إلى سعر رخيص للغاية.



كشفت تقارير أن شركة فيفو الصينية تعتزم إطلاق جهاز تابلت بإمكانات مميزة، ومن المتوقع إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة، وتستغل فيفو دخول أكثر من شركة صينية في تصنيع أجهزة التابلت بعد هواوى، كما أنها تريد ضمان حصة لها في الأسواق خلال الفترة المقبلة.



نظمت شركة "ريد هات " المزود الرائد عالميًا لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر، النسخة الثالثة من قمة "ريد هات" ٢٠٢١ بالقاهرة ، وتعد النسخة الحالية لقمة "ريد هات" والاولي بمصر، ويأتي ذلك تزامنا مع قرب الاعلان عن افتتاح الشركة العالمية لمكتبها في مصر مع مطلع العام القادم ٢٠٢٢.