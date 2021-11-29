بسبب الفيفا.. أزمة بين منتخب مصر والأهلي لتضارب مونديال الأندية وأمم أفريقيا

قرر النادي الأهلي إرسال خطابات لكل من الاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم، لرفع الضرر الواقع على فريق الكرة بسبب تعارض المواعيد بين بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام خلال الفترة بين 3_ 12 فبراير المقبل وبطولة الأمم الإفريقية، التي تقام خلال الفترة ما بين 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

ويعتزم النادي المطالبة في خطاباته المرسلة غدًا بضرورة حل تلك الأزمة، بما لا يتعارض مع مصلحة المنتخب الوطني ومصلحة الأهلي ممثل مصر وإفريقيا في تلك البطولة العالمية.

ويضم المنتخب الوطني ما بين 7-9 لاعبين من الأهلي بخلاف تواجد عدد من لاعبيه المحترفين فى صفوف منتخبات بلادهم، مثل علي معلول وأليو ديانج وبدر بانون، وهو الأمر الذى سوف يؤثر على الفريق بسبب مشاركة هؤلاء اللاعبين مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الإفريقية.

كلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن موعد إقامة بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقام خلال الفترة بين 3_ 12 فبراير المقبل .

موعد قرعة كأس العالم للأندية

ومن المقرر إجراء مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية مساء اليوم الاثنين في مدينة زيوريخ السويسرية.

وأصدر فيفا بيانا رسمياً يعلن فيه إقامة بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 3 إلى 12 من شهر فبراير لعام 2022.

ويشارك الأهلي في بطولة مونديال الأندية بطلاً لقارة أفريقيا بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وبعد إعلان فيفا لموعد إقامة بطولة كأس العالم للأندية، فإن موعد البطولة القارية يتعارض مع بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون والتي يشارك فيها منتخب مصر.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير لعام 2022.

جدير بالذكر أن الأهلي سيسجل ظهوره في مونديال الأندية من الدور ربع النهائي مع ناديي الهلال ومونتيري، في الوقت الذى تفتتح فيه البطولة بمواجهة الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي، وسيلتقي الأهلى إما مع الفائز من مواجهة الجزيرة وأوكلاند سيتي أو أحد فريقي الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي.

ويشارك النادي الأهلي المصري، في تلك البطولة بعد نجاحه في الحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، حيث توج باللقب الإفريقي العاشر في تاريخه على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وتُعد تلك هي المرة السابعة للأهلي أن يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، والثانية على التوالي، حيث شارك في العام الماضي 2020، وحصد الميدالية البرونزية بعد الفوز بمباراة تحديد المركز الثالث بركلات الترجيح على نادي بالميرس البرازيلي.

وسيتواجد في البطولة، 3 أندية عربية، هي الأهلي والهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، والجزيرة الإماراتي بطل الدوري الإماراتي كمُنظم للبطولة.

القناة الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية

وسيتم بث مراسم القرعة على جميع منصات "فيفا" الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وسيشارك قائد تشيلسي وإنجلترا السابق، جون تيري، في المراسم.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2021

- الهلال (السعودية) بطل دوري أبطال آسيا.

- مونتيري (المكسيك) بطل دوري أبطال كونكاكاف (أمريكا الشمالية).

- أوكلاند سيتي (نيوزيلاند) المرشح للمشاركة من قارة أوقيانوسيا عقب إلغاء بطولة دوري الأبطال هناك هذا العام.

- تشيلسي (إنجلترا) بطل دوري أبطال أوروبا.

- الجزيرة (الآمارات) بطل الدوري الآماراتي كمنظم للبطولة.

- بالميراس (البرازيل) بطل قارة أمريكا الجنوبية "كوبا ليبرتادورس".

أزمة الإهلي ومنتخب مصر :

وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا النادي الأهلي فى أزمة بعد الإعلان عن مواعيد كأس العالم للأندية والتى تتعارض مع كأس أمم أفريقيا بالكاميرون والتي تقام فى الفترة ‎‏من 9 يناير إلى 6 فبراير لعام 2022.

وفي حال تأهل المنتخب الوطني إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا سيكون لاعبو الأهلي فى موقف حرج خاصة أن نصف نهائي أمم أفريقيا سيكون يومى 2 و3 فبراير فى الوقت الذي تنطلق فيه كأس العالم للأندية وستكون المباراة النهائية للبطولة يوم 6 فبراير.

ولم يعلن النادي الأهلي أو اتحاد الكرة عن حل لتلك الأزمة فى الوقت الحالي، بعدما أعلن فيفا مواعيد مونديال الأندية.