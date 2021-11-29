استشاري يكشف مدى فعالية اللقاحات في مقاومة «أوميكرون»

كشف الدكتور أحمد ستيت طبيب الجراحة العامة بالمستشفي الملكي، الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا لمنع دخول متحور جنوب افريقيا (أوميكرون) لأرضها.

وقال ستيت خلال مداخلة هاتفية مع قناة اكسترا نيوز: "بريطانيا أصدرت قرارا بوقف الطيران المباشر مع الدول التي ظهر بها المتحور، كما تم التأكيد على أخذ اللقاحات وارتداء الكمامة.

وأوضح ستيت: "يجب تقليل الفاصل الزمني بين الجرعة الثانية والثالثة من اللقاح حتى يكتسب الجسم أكبر قدر ممكن من الأجسام المضادة لمواجهة المتحوّر الجديد.

وأشار إلى أنه لا يوجد بيانات تؤكد عدم فعالية اللقاحات المتوفرة الآن مع هذا المتحوّر الجديد، حيث سيتم التوصل إلى النتائج المؤكدة خلال أسبوعين.

ولفت إلى أنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامة مع الحرص على تناول اللقاحات لتعزيز المناعة وتقليل فرص الخطر عند الإصابة بالفيروس ومتحوّراته.

