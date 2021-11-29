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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بتتكلم إنجليزي وإندونيسي..أشهر جزارة في مدبح إمبابة: أعمل بالمهنة منذ 35 عاما

صدى البلد

تُمسك بالساطور بكل احترافية، تتقن عملها الذي تربت عليه منذ طفولتها، لم تقصر نفسها على حب مهنتها فقط، بل تعلمت عدة لغات، بدافع التعلم و الثقافة، وأصبحت أيقونة المدبح لاختلافها فى طريقة معاملتها لزبائنها.

قالت تقوى الحلواني أشهر جزارة فى مدبح إمبابة والتي تتقن عدة لغات، انها تعمل فى هذه المهنة لأكثر من 35 عاما، وهي المهنة التي ورثتها عن والدتها، التي تعتبرها تقوي مثلها الاعلي فى حياتها.

وتواجه تقوي عدة مخاطر فى هذه المهنة و التي تبدأ فى المدبح، فمن المرجح أن تصاب أثناء ذبح العجول أو أثناء تقطيعها وغيرها من المخاطر.

وذكرت تقوي أنها تعلمت اللغات من المدرسة أثناء دراستها فى المراحل المختلفة، فتعلمت الإنجليزية من مدرستها، و أحبت اللغات الشرقية، فقررت تعلم الإندونيسية فى أحد اكبر المراكز لتعليم اللغات.

و قالت إن اللغة الإندونيسية من اسهل اللغات، وهي قريبة للعربية، بالإضافة لكونها تحمل معاني 100 لغة أخرى.

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