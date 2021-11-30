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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع إبراهيم رياض فى السلام يستغيثون من انتشار الورش المهنية بالمنطقة

صدى البلد

ناشد سكان شارع إبراهيم رياض متفرع من شارع الهادي البشير منشية السد العالي  التابعة إلى حى السلام فى محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين لنقل الورش المهنية المنتشرة في المنطقة إلى منطقة صناعية رفقا بالسكان.

ويقول عمرو إبراهيم رياض من الأهالي في شكواه: نحن سكان شارع ابراهيم رياض متفرع من شارع الهادي البشير منشية السد العالي  التابعة إلى حى السلام فى محافظة القاهرة ، نعانى من كثرة الورش المهنية التي غزت الشوارع وتعمل على زيادة العوادم والأدخنة التي تؤدي إلى تدهور صحة المواطنين للمنطقة السكنية بالكامل مما حول حياة السكان لجحيم لا يتوقف، وأصبحنا نحن وأولادنا سجناء المنازل بعد ان تحولت الشوارع إلى مستنقع للزيوت الفاسدة وامتلأت الأرصفة والشوارع ومداخل العمارات بكتل الحديد والخردة، بالإضافة إلى الضجيج والبلطجة والأدخنة الضارة.

وأضاف: "تقدمنا بالعديد من الشكاوى لرئاسة الحى ولكن لم تتم الاستجابة فضلًا عن الإزعاج المستمر نتيجة استخدام الآلات والمعدات وعدم اللامبالاة بشعور الآخرين، فتحولت المنطقة من سكنية إلى بؤرة مُنفرة من الورش".

وناشد المسئولين النظر إليهم بعين الرحمة وسرعة إغاثتهم، حيث أن الحياة أصبحت مستحيلة في المنطقة، كما أن بعض الأطفال يعانون من أمراض مزمنة، نتيجة الروائح المنبعثة من مخلفات الورش.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة القاهرة الحديد والخردة حي السلام منطقة صناعية الورش المهنية منشية السد العالى شارع الهادي البشير مخلفات الورش

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