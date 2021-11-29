رزاق سيسيه يواصل برنامجه التأهيلي في الزمالك

يواصل الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي بصورة يومية تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق والدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

وكان اللاعب خضع لفحوصات طبية خلال الفترة الماضية للوقوف على حالته تمهيدا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق في الفترة المقبلة.

ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية يوم الجمعة المقبل، استعدادا لمباراة المقاولون العرب في الجولة السابعة لمسابقة الدوري والمقرر لها يوم21 ديسمبر المقبل.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون اللاعبين راحة لمدة أسبوع عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.