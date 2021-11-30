التعليم تكلف المديريات بحصر أعداد الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية ، شددت خلالها على ضرورة موافاة الوزارة بـ أعداد الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات موزعة على الادارات التعليمية والمدارس لجميع المراحل الدراسية ، وذلك في موعد أقصاه 48 ساعة .

وشددت وزارة التربية والتعليم أن هذا الحصر يتم تسليمه لمكتب الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

وكانت قد خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا إلكترونيا على موقعها الرسمي على الانترنت ، لـ سداد مصروفات المدارس الرسمية والحكومية إلكترونيا.

يمكن الدفع عن طريق كروت مسبقة الدفع او او كروت الائتمان

ويمكن لمن يهمه الامر الوصول لـ رابط سداد مصروفات المدارس الرسمية والحكومية إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على :

https://eps.emis.gov.eg/

وقالت وزارة التربية والتعليم أنه لإستخدانم رابط سداد مصروفات المدارس الرسمية والحكومية إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم يجب على ولي الأمر اتباع الخطوات التالية :

- ادخل على رابط سداد مصروفات المدارس الرسمية والحكومية إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على :

https://eps.emis.gov.eg/

-ادخل الرقم القومي لولي الأمر

- ادخل كلمة المرور التى قام ولى الامر بكتابتها عند انشاء الحساب الخاص به

- اضغط على تسجيل الدخول

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه في حالة نسيان كلمة المرور ، على ولي الامر الضغط على الرابط التالي (http://parentreg.emis.gov.eg/ForgetPassword.aspx )



وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات عاجلة بهدف التيسير على اولياء الامور وتخفيف الأعباء المالية عليهم بشأن تحصيل المصروفات المدرسية لطلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني ، بما لا يخل بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة

وتمثلت قرارات وزارة التربية والتعليم فيما يلي :

تفعيل القرار الوزاري ٤٥ لسنة ٢٠٢٠ بشأن ضوابط الاعفاءات المقررة للطلاب ابناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية وأسرهم بالإضافة إلى ما ورد بالمادة الثامنة بالقرار الوزاري ١١٩ بتاريخ ٢٣/٨/٢٠٢١

يحق لجميع الفئات الطلابية المقرر لها تسديد المصروفات الدراسية استلام الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة

الطلاب الذين يندرجون تحت الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية يجوز لهم التقدم ببحث اجتماعي لوزارة التضامن الاجتماعي وتسليمه إلى الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة لتطبيق الإعفاء من سداد الاشتراكات و الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس

يقوم المسئول المالي بالمدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب المندرجين تحت فئات الإعفاء من المصروفات المدرسية مع تقديم المستندات الدالة على الإعفاء وإرسالها الى قسم الاحصاء بالمديرية لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام وزارة التربية والتعليم



وحددت وزارة التربية والتعليم طرق دفع مصروفات المدارس للعام الدراسي 2021 / 2022 لجميع المراحل والصفوف :

التوجه بالرقم القومي إلى مكاتب البريد ودفع المبلغ المطلوب في حساب مصروفات المدارس.

التوجه بالرقم القومي إلى منافذ فوري في حساب مصروفات المدارس.

التوجه بالرقم القومي ل منافذ التحصيل التابعة لشركة إ ي فاينانس والمنافذ التابعة لها (وقتي/ ايجي.باي/سداد/طلقة/ضامن/امان/مصاري/ بيى/ممكن/موجه/أموال/ خالص موبايل)، في حساب مصروفات المدارس.

وسبق أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي 2021/ 2022، والتي تشمل الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على النحو التالي :

مصروفات المدارس الحكومية في العام الدراسي الجديد