عضو لجنة تحكيم فرانس فوتبول: كنت أتوقع وجود صلاح بالمراكز الخمسة الأولى ..فيديو

قالت الإعلامية إيناس مظهر، عضو لجنة تحكيم فرانس فوتبول، إن جائزة أفضل لاعب بالعالم، تعتمد على الإنجازات التي حققها اللاعب بشكل كبير، مؤكدا أن ليونيل ميسي قد فاز بجائزة كأس أمريكا الجنوبية.

وأضافت إيناس مظهر، خلال مداخلة هاتفية على قناة CBC: "الصحفيون يختارون الفائز بجائزة الأفضل في العالم، وليس الشركات الراعية.

وتابعت إيناس مظهر، أنني كنت أتوقع أن يكون محمد صلاح ضمن الخمس لاعبين الأوائل، مؤكدة أنني لم أتوقع ان يكون في المركز السابع,

أخترت 5 لاعبين

وأشارت عضو لجنة تحكيم فرانس فوتبول إلى أنني أخترت 5 لاعبين من ضمنهم ليونيل ميسي والذي توج بالجائرة، وأيضا أخترت محمد صلاح.