زكي عبدالفتاح: كنت أتمنى تواجد أبو جبل في كأس العرب.. وصبحي يستحق الفرصة

أكد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى فريق لوس أنجلوس الأمريكي أنه تعجب من إستبعاد محمد أبو جبل من حسابات البرتغالي كارلوس كيروش لقائمة الفراعنة الخاصة بكأس العرب .



وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "TeN" مع الإعلامي محمد فاروق : " محمد أبو جبل يدفع ضريبة هزيمة الزمالك أمام الأهلي في القمة ، رغم أن الفريق بأكمله لم يكن موفقاً ، وأطالبه بالصبر حتى يستعيد مكانته في تشكيل القلعة البيضاء ، والتواجد بالمنتخب الوطني ".



وأضاف : "أتمنى أن يحصل محمد صبحي حارس مرمى فريق فاركو على فرصته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب ".